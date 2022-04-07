Мурашко: В России существует вероятность новой волны коронавируса

«Вероятность новой волны, безусловно, существует. Нужно соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, это однозначно помогает и предохраняет», — сообщил глава ведомства 7 апреля (цитата по РИА Новости).
По мнению Мурашко, нужно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы обезопасить себя.
В середине марта глава Минздрава заявил, что один из подвариантов «омикрон»-штамма COVID-19 ВА.2, получивший наименование «стелс», в ближайшее время имеет все шансы стать преобладающим штаммом из-за высокой заразности. Мурашко отметил, что «стелс-омикроном» часто заболевают дети и подростки.
«Фонтанка» писала, что за минувшие сутки в России выявили 14 335 новых случаев коронавируса. Заболеваемость незначительно упала: накануне был 14 661 заразившийся. Аналогичная ситуация в Петербурге — 715 случаев за 24 часа против 734 вчера. Город сохраняет второе место в стране по этому показателю, на первом находится Москва с 1 004 инфицированными.