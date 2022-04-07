Петербург сохраняет второе место в стране по заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в России выявили 14 335 новых случаев COVID-19. Об этом 7 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость незначительно упала: накануне был 14 661 заразившийся. Аналогичная ситуация в Петербурге — 715 случаев за 24 часа против 734 вчера. Город сохраняет второе место в стране по этому показателю, на первом Москва с 1 004 заболевшими.



Летальная статистика практически застыла на месте: 287 смертей за сутки (291 накануне), из них 16 — в Петербурге (15 вчера).

