Мурашко рассказал о шансах «стелс-омикрона» стать преобладающим штаммом. Им часто заболевают дети

Один из подвариантов «омикрон»-штамма COVID-19 ВА.2, получивший наименование «стелс», в ближайшее время имеет все шансы стать преобладающим штаммом из-за высокой заразности. Об этом сообщил журналистам в среду, 16 марта, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



«Данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта омикрон SARS-CoV-2. Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант «омикрона» BA.2, получивший название «стелс» из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции», — цитирует Мурашко «Интерфакс».

