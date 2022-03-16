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Мурашко рассказал о шансах «стелс-омикрона» стать преобладающим штаммом. Им часто заболевают дети

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Один из подвариантов «омикрон»-штамма COVID-19 ВА.2, получивший наименование «стелс», в ближайшее время имеет все шансы стать преобладающим штаммом из-за высокой заразности. Об этом сообщил журналистам в среду, 16 марта, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта омикрон SARS-CoV-2. Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант «омикрона» BA.2, получивший название «стелс» из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции», — цитирует Мурашко «Интерфакс».

По словам министра, рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В минувший понедельник власти Китая сообщили о рекордной для этой страны вспышке заболеваемости в десятках городов. В большинстве случаев там был выявлен именно подвариант «омикрона» BA.2.

Мурашко также отметил, что, согласно данным ряда исследований, «стелс-омикроном» часто заболевают дети и подростки.

Ранее «Фонтанка» писала, что эксперты спрогнозировали возможный приход шестой волны коронавируса в Петербург уже этим летом.

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Комментарии (4)

shutnik78
этот всё не уймётся... скажите ему наконец, у власти и народа сейчас новая "игрушка" и на его ковид всем пофиг...
VKuser199962806
Какой % получает Мурашко от пилящих бюджет по ковиду?
zelf
Что-то властелин вакцин с красивой фамилией молчит давно.
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