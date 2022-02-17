«Белые ночи и новый подвид штамма». Шестая волна коронавируса может прийти в Петербург уже летом

Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, глава рабочей группы по математическому прогнозированию COVID-19, допускает рост заболевших летом.

«В июне начнутся белые ночи, всплеск интереса к городу со стороны туристов <...> Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну», — отметил Боровков на пресс-конференции 17 февраля.

По его словам, до лета COVID-19 будет медленно отступать, но полностью не исчезнет. Боровков полагает, что спуск будет более пологим, чем подъем числа заболевших. Он уверен, что пик текущей волны был пройден.

