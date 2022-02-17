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«Белые ночи и новый подвид штамма». Шестая волна коронавируса может прийти в Петербург уже летом

Математическая модель прогнозирования COVID-19 составлена до лета.

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Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, глава рабочей группы по математическому прогнозированию COVID-19, допускает рост заболевших летом.

«В июне начнутся белые ночи, всплеск интереса к городу со стороны туристов <...> Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну», — отметил Боровков на пресс-конференции 17 февраля.

По его словам, до лета COVID-19 будет медленно отступать, но полностью не исчезнет. Боровков полагает, что спуск будет более пологим, чем подъем числа заболевших. Он уверен, что пик текущей волны был пройден.

Математическая модель прогнозирования COVID-19 составлена только до лета. «Дальше заглядывать не стоит, за это время произойдет много событий, которые могут повлиять на характер затухания или распространения коронавирусной инфекции», — отметил Боровков.

В декабре глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о том, что Петербург прошёл пик пятой волны ковида. В Роспотребнадзоре прогнозируют отступление инфекции к майским праздникам.

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Комментарии (36)

52525252
Если кто не болел сходите в храм поставьте свечку. Я переболел в декабре 20,в 21 привился,а в феврале 22 снова на больничном с коронавирусом. Знаю есть умершие и от омикрона. Не надо смеяться. Не будите лихо. Все равно переболеют все.
АдъМирал
На первую-вторую волну рассчитайсь!!!
Mustamyaki
Моё тело готово(и к белым ночам и к штамму)!
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