«Белые ночи и новый подвид штамма». Шестая волна коронавируса может прийти в Петербург уже летом

Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, глава рабочей группы по математическому прогнозированию COVID-19, допускает рост заболевших летом.
«В июне начнутся белые ночи, всплеск интереса к городу со стороны туристов <...> Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну», — отметил Боровков на пресс-конференции 17 февраля.
По его словам, до лета COVID-19 будет медленно отступать, но полностью не исчезнет. Боровков полагает, что спуск будет более пологим, чем подъем числа заболевших. Он уверен, что пик текущей волны был пройден.
Математическая модель прогнозирования COVID-19 составлена только до лета. «Дальше заглядывать не стоит, за это время произойдет много событий, которые могут повлиять на характер затухания или распространения коронавирусной инфекции», — отметил Боровков.
В декабре глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о том, что Петербург прошёл пик пятой волны ковида. В Роспотребнадзоре прогнозируют отступление инфекции к майским праздникам.