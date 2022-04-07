Две «Оптимы» отправили «Солярис» в столб на Ветеранов

На пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа столкнулись Hyundai Solaris и две KIA Optima, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр. Две белые «КИА» остались стоять посреди дороги, перегораживая по полосе в каждую сторону, а «Хёндэ» отбросило носом в ограждение проезжей части и столб.

Судя по фото, сильнее всего досталось именно «Солярису». О пострадавших не сообщается, но на кадрах, снятых очевидцами, видно, что на место приезжала машина реанимации.

По словам Александра, на перекрестке уже в 12:48 движение было плотным. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», проезд по обеим улицам затруднен, но сильной пробки не наблюдается.

Утром в Приморском районе, наоборот, «Солярис» выбил с дороги «оппонента». В результате Volkswagen Polo улетел ко входу в подземный переход на перекрестке улиц Савушкина и Туристской. Это место знаменито частыми авариями с полетом машин в тот самый переход.