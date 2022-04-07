Пешеходный переход на Савушкина, где раньше машины улетали под землю, снова подвергся атаке

Знаменитый перекрёсток улиц Савушкина и Туристской снова отметился в сводке ДТП. Утром 7 апреля там столкнулись «Фольксваген Поло» и «Хёндэ Солярис».
На фотографиях в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что «Солярис» остановился посреди проезжей части, а «Поло» улетел ко входу в подземный пешеходный переход, перекрыв проезд трамваям. Информации о пострадавших нет.
Этот перекрёсток известен в первую очередь именно ДТП с участием подземного перехода. «Фонтанка» писала о таких авариях как минимум с 2005 года: тогда «Хонда» нырнула в подземный переход. В этот переход попадали постоянно, осенью 2014 года туда пытались заехать сразу двое, и решено было установить дополнительные ограждения. Но сталкиваться на проезжей части они не мешают. Например, позапрошлой зимой в переход улетел SsangYong, пострадали взрослые и дети.