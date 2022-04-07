Заградительная ипотека. Цепочки сделок на вторичном рынке оборвались и ударили по всем

При этом объем доступных для покупки квартир катастрофически сократился. Рынок с начала апреля словно замер — никто не решается расставаться с живыми деньгами в условиях тотальной неопределенности, а брать ипотеку под
В марте петербуржцы покупали готовые квартиры за наличные или в ипотеку по старым условиям. Продажи квартир выросли на
Рост цен на вторичку фиксируют и сервисы объявлений. По данным ЦИАН, в марте средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в Петербурге выросла до 208 тыс. рублей. Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов связывает рост с выставлением на продажу более дорогих новинок. Впервые опубликованные объявления заходят на рынок с ценами на
Как следует из данных «Авито Недвижимости» за I квартал 2022 года, квадратный метр на вторичном рынке в Петербурге подскочил на
Хорошие объекты на рынке смели с витрин еще к середине месяца. Как отмечает генеральный директор «Первого ипотечного агентства» Максим Ельцов, оговариваясь, что это примерные данные, за первые две недели марта «больше чем на
Во многом рынок от ликвидных предложений зачистили ипотечники, которые в первой половине марта массово побежали закрывать сделки на старых условиях. К середине месяца на рынке вторички остались люди с живыми деньгами, которые хотели «вбить их в бетонометр», а также те, кто продал свою недвижимость и срочно искал встречную квартиру, но делал это не через обычные цепочки обмена квартир с доплатой, а с прямой покупкой.
«[Также остался на рынке] ряд людей, которые по каким-то причинам продали валюту и решили, что пора уже покупать, подешевело. Относительно небольшой объем покупателей-иностранцев, — перечисляет Максим Ельцов. — Мы зацепили некий слой китайских покупателей. С точки зрения покупки в юанях недвижимость в Петербурге приятно подешевела».
«Предложение снижается как из-за фактического ухода квартир из базы после заключенных сделок (в первой половине месяца были активны покупатели с живыми деньгами или с ранее одобренными ипотечными кредитами), так и из-за снятия с реализации лотов по причине изменения жизненных планов», — отмечает Алексей Попов.
Часть продавцов перевели свои объекты на арендный рынок. Это вместе с высвобождением ранее занятых квартир привело к необычайному всплеску предложения. «По тем цифрам, которые есть у нашей команды, это за месяц минимум плюс
К концу марта ипотека по старым ставкам в структуре сделок на вторичном рынке практически перевелась. Последним оплотом дешевой ипотеки был Сбербанк, с 29 марта начавший массово отменять одобренные ранее заявки, сделки по которым назначены на 31 марта и позже.
После 27 марта и до конца месяца доля ипотечных сделок, по подсчетам «Петербургской недвижимости», составила
«28 % — это даже неплохой показатель с учетом текущих очень высоких ставок, ведь ипотеку сейчас берут в основном те, кому до покупки новой квартиры не хватает незначительной суммы, и те, кто использует средства от продажи старого жилья в качестве первого взноса», — считает генеральный директор агентства Сергей Дроздов.
Не в пользу вторички говорит и новая ипотека с господдержкой, которая распространяется только на новостройки. «На данный момент ставки на вторичную недвижимость — заградительные: более
Эксперты считают, что ситуация на вторичном рынке дальше будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке. Если на заседании 29 апреля банк решит ее снизить, это серьезно поддержит спрос, который традиционно падает в мае из-за праздников. Если ставка не снизится, с учетом грядущих летних отпусков спрос упадет еще глубже. От этого будут зависеть цены на квартиры в домах старше 10 лет. Такие в основном и покупали за наличку горожане. Стоимость квадратного метра в них в среднем выросла за месяц на
Однако снижения цен на так называемую новую вторичку ждать не стоит, они останутся на высоком уровне. Как отмечают в «Петербургской недвижимости», в марте горожане чаще всего покупали именно такое жилье. В основном — студии и «однушки» в Московском, Невском и Красносельском районах. Это наиболее ликвидные квартиры, и на рынке они в дефиците.
В условиях, когда вторичка явно будет обделена мерами господдержки и субсидирования ипотеки, а спрос расти не будет, единственное, из-за чего могут снизиться цены, — появление новых объектов в продаже. По мнению Ельцова, достаточно прироста предложения на 1
Однако пока эксперт ставит на его стагнацию. Ценник упирается в инфляционные ожидания населения, непонимание, куда девать деньги с продажи недвижимости и, как следствие, ее безальтернативность как способа сбережения средств. «Ключевой будет ближайшая пара месяцев, особенно провальный, с точки зрения деловой активности, май, потому что тогда у продавцов вообще ничего не получится, и в этот момент они, возможно, будут более интенсивно снижать предложение», — отмечает глава «Первого ипотечного агентства».
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»