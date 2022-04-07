Петербург вошел в десятку городов, где квартиры подешевели сильнее всего

«Обе столицы вошли в десятку городов с самой подешевевшей арендой. «Однушки» в Москве стали стоить на 9,6% меньше, чем в начале года, «двушки» — на 5,5%, «трешки» подросли на символические 0,1%. В Санкт-Петербурге динамика оказалась отрицательной по всем трем типам квартир: -2,5%, -9,6% и -9,1%», — говорится в материалах.

Москва и Петербург вошли в десятку городов России, где больше всего подешевела аренда жилья за первый квартал года. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования федерального портала «Мир квартир».

Гендиректор портала Павел Луценко связывает результаты с тем, что после ухода из России иностранных компаний, которые концентрировались в столицах, многие люди потеряли работу и разъехались из мегаполисов. Предложение на рынке выросло, квартиры подешевели, а некоторые арендаторы перебрались в более дешевые пригороды. Этим можно объяснить рост ставок в Подмосковье и Ленобласти, полагает Луценко.



Подробнее о ситуации на рынке аренды жилья в Петербурге читайте в материале «Фонтанки».



В десятку с самым сильным снижением ставок, по данным портала, вошли Чебоксары (-5,5%, -6,9%, -11,5%), Магнитогорск (-7,5%, -3,1%, -12,4%), Краснодар (-0,5%, -8%, -14,5%), Петербург (-2,5%, -9,6% и -9,1%), Курган (-0,8%, -5,3%, -10,7%), Москва (-9,6%, -5,5%, +0,4%), Улан-Удэ (-5,2%, +5,2%, -13,3%), Хабаровск (-1,3%, -2,7%, -6,8%), Оренбург (+2%, -1,1%, -9,9%) и Набережные Челны (-4%, -8%, -6,4%).



Подорожала аренда в Пензе (+7,8%, +14,7%, +14,4%), Владимире (+13,4%, +14,6%, +14,1%), Якутске (+1,2%, +10,5%, +8,3%), Ленобласти (+5,3%, +11,5%, +12,4%), Ростове-на-Дону (+8,5%, +10,1%, +7,3%), Орле (+3,2%, +6,7%, +14,9%), Ульяновске (+8,1%, +2,9%, +12,4%), Владикавказе (+8,9%, +0,4%, +13,3%) и Подмосковье (+9,7%, +7,2%, +5,4%). Больше всего цены выросли в Саранске: там однокомнатные квартиры стали сдаваться на 14,4% дороже, чем три месяца назад, двухкомнатные — на 12%, трехкомнатные — на 13%.

