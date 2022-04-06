Адвокат сотрудника МВД, обвиняемого в распространении фейков, попросил принудить его к просмотру ТВ

Адвокат Сергея Клокова, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ), Владимир Макаров попросил отправить своего подзащитного под домашний арест с обязательным просмотром телевизора. Об этом сообщает 6 апреля новый защитник Клокова Даниил Берман в своем телеграм-канале.



«Клоков С.В. наслушался речей, призывов, насмотрелся ужасов в интернете, соцсетях, обогатился этой дурной информацией по полной программе, и результат налицо. Полагаю, что ограничение в использовании «прекрасных» СМИ и предоставление неограниченной возможности смотреть наш родной, советский телевизор и спокойно, вдумчиво размышлять по поводу увиденного проветрит его голову», — цитируют слова Макарова в протоколе судебного заседания.

