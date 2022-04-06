    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-з

    746мм

    72%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Адвокат сотрудника МВД, обвиняемого в распространении фейков, попросил принудить его к просмотру ТВ

    3
    Печать

    Адвокат Сергея Клокова, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ), Владимир Макаров попросил отправить своего подзащитного под домашний арест с обязательным просмотром телевизора. Об этом сообщает 6 апреля новый защитник Клокова Даниил Берман в своем телеграм-канале.

    «Клоков С.В. наслушался речей, призывов, насмотрелся ужасов в интернете, соцсетях, обогатился этой дурной информацией по полной программе, и результат налицо. Полагаю, что ограничение в использовании «прекрасных» СМИ и предоставление неограниченной возможности смотреть наш родной, советский телевизор и спокойно, вдумчиво размышлять по поводу увиденного проветрит его голову», — цитируют слова Макарова в протоколе судебного заседания.

    Несмотря на просьбы адвоката суд в итоге отправил Клокова под стражу.

    Как пояснил Берман «Фонтанке», на момент заседания 18 марта он еще не был защитником Клокова. «После того, как я раздул шум и начал привлекать внимание общественности, Макаров к Клокову пришел и сказал: «Отказывайся от меня», — уточнил адвокат.

    По словам Бермана, изначально Макаров представился обвиняемому бесплатным адвокатом по назначению, но после суда якобы навестил его в изоляторе и предложил вписать в не заполненную ранее графу о стоимости услуг 200 тыс. рублей.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Local
    Коррекционная терапия, как в "Заводном апельсине" Стенли Кубрика.
    Главный спец по технике консервации
    Нет ли в этом состава преступления 110 УК РФ?
    Dmitry Antonov
    Мда, один адвокат в судебном заседании шутки шутит, другой потом, не будучи ещё защитником, шум какой-то поднимает, а человек сидит под аоестом.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний