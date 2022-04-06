Адвокат сотрудника МВД, обвиняемого в распространении фейков, попросил принудить его к просмотру ТВ

Адвокат Сергея Клокова, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ), Владимир Макаров попросил отправить своего подзащитного под домашний арест с обязательным просмотром телевизора. Об этом сообщает 6 апреля новый защитник Клокова Даниил Берман в своем телеграм-канале.
«Клоков С.В. наслушался речей, призывов, насмотрелся ужасов в интернете, соцсетях, обогатился этой дурной информацией по полной программе, и результат налицо. Полагаю, что ограничение в использовании «прекрасных» СМИ и предоставление неограниченной возможности смотреть наш родной, советский телевизор и спокойно, вдумчиво размышлять по поводу увиденного проветрит его голову», — цитируют слова Макарова в протоколе судебного заседания.
Несмотря на просьбы адвоката суд в итоге отправил Клокова под стражу.
Как пояснил Берман «Фонтанке», на момент заседания 18 марта он еще не был защитником Клокова. «После того, как я раздул шум и начал привлекать внимание общественности, Макаров к Клокову пришел и сказал: «Отказывайся от меня», — уточнил адвокат.
По словам Бермана, изначально Макаров представился обвиняемому бесплатным адвокатом по назначению, но после суда якобы навестил его в изоляторе и предложил вписать в не заполненную ранее графу о стоимости услуг 200 тыс. рублей.