Адвокат: фигуранта дела по новой статье о фейках арестовали на основе подслушанного телефонного разговора

Сотрудника Главного управления МВД Москвы и первого арестованного по новой статье о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ) Сергея Клокова собираются привлечь к ответственности на основе телефонного разговора. Об этом 24 марта сообщил его адвокат Даниил Берман в своем телеграм-канале.



Защитник обращает внимание на то, что вменяемая Клокову статья предполагает публичное распространение информации. «В материалах дела и в постановлении о возбуждении уголовного дела говорится о том, что он говорил по телефону об этом. То есть Клоков находится в следственном изоляторе сейчас и арестован судом на два месяца Пресненским судом за разговоры по телефону», — говорит Берман. По его словам, судебного разрешения на прослушивание разговоров Клокова в деле нет.

