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Адвокат: фигуранта дела по новой статье о фейках арестовали на основе подслушанного телефонного разговора

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Сотрудника Главного управления МВД Москвы и первого арестованного по новой статье о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ) Сергея Клокова собираются привлечь к ответственности на основе телефонного разговора. Об этом 24 марта сообщил его адвокат Даниил Берман в своем телеграм-канале.

Защитник обращает внимание на то, что вменяемая Клокову статья предполагает публичное распространение информации. «В материалах дела и в постановлении о возбуждении уголовного дела говорится о том, что он говорил по телефону об этом. То есть Клоков находится в следственном изоляторе сейчас и арестован судом на два месяца Пресненским судом за разговоры по телефону», — говорит Берман. По его словам, судебного разрешения на прослушивание разговоров Клокова в деле нет.

Как рассказал адвокат, его не пустили в изолятор, где содержится Клоков, заявив, что подзащитный от его услуг отказался.

Берман также сообщил, что после ареста Клокова у его жены и матери по неясной причине заблокировали банковские карточки. У обвиняемого есть два малолетних ребенка.

Об аресте Клокова стало известно 22 марта. Мужчина работает техником запасного пункта управления ГУ МВД по Москве. Подробности дела не раскрывались.

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