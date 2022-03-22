В Москве за дискредитацию действий российских военных арестовали техника главка полиции

В столице суд впервые арестовал фигуранта уголовного дела о распространении фейков по поводу деятельности российской армии. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Даниила Бермана.



«Пресненский суд арестовал Сергея Клокова по пунктам «а», «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, я уже обжаловал постановление, подробностями поделиться не могу», — цитирует агентство защитника.



Берман ответил, что в Москве на сегодняшний день это первый и единственный арест по данной статье. В Пресненском суде, в свою очередь, уточнили, что Клоков — техник запасного пункта управления ГУ МВД по Москве.

