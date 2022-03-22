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В Москве за дискредитацию действий российских военных арестовали техника главка полиции

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В столице суд впервые арестовал фигуранта уголовного дела о распространении фейков по поводу деятельности российской армии. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Даниила Бермана.

«Пресненский суд арестовал Сергея Клокова по пунктам «а», «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, я уже обжаловал постановление, подробностями поделиться не могу», — цитирует агентство защитника.

Берман ответил, что в Москве на сегодняшний день это первый и единственный арест по данной статье. В Пресненском суде, в свою очередь, уточнили, что Клоков — техник запасного пункта управления ГУ МВД по Москве.

«Материалы дела находятся в следственном органе, его расследует ГСУСК по Москве, стражу избрали до 16 мая», — рассказали в суде.

Статья 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) была добавлена в Уголовный кодекс РФ вскоре после начала спецоперации на Украине.

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Комментарии (9)

265869937
"...Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек..."
07A
Не те книжки он в детстве читал!
муматор
да, вот уже на 85 лет назад вернулись.
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