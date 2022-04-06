Фестиваль STEREOLETO заверил, что состоится. Ждут Манижу, Агутина, Shortparis

«Мне нужно было время, чтобы принять решение, — прокомментировал основатель фестиваля Илья Бортнюк. — Оно было непростым. Но сейчас я могу сказать, что фестиваль STEREOLETO состоится, ведь музыка, которая объединяет, дарит надежду, свет и внутреннюю свободу, должна звучать, а музыканты должны играть такую музыку для своих зрителей. Программа, конечно, изменится, иностранные артисты, по понятным причинам, выступить не смогут. Но мы обещаем, что программа 21-го фестиваля будет, как всегда, интересной, насыщенной и разнообразной, а атмосфера — теплой и искренней».

Организаторы петербургского музыкального фестиваля STEREOLETO 6 апреля напомнили о себе, подтвердив еще зимой заявленные даты — 12 и 13 июня — и обновив лайн-ап.

Среди участников фестиваля, который пройдет в «Севкабель Порту», — Manizha, Леонид Агутин, бит-квартет «Секрет», Найк Борзов, группа Shortparis, «Диктофон» и многие другие — а также те, кто были заявлены раньше: Каста, АлоэВера, Dead Blonde, IOWA.



Кроме того, слушателей обещают впечатлить арт-объектами от современных художников и дизайнеров, интерактивными зонами для взрослых и детей и маркетом с локальными брендами. 0+

