Погрузитесь в транс вместе с «Фонтанкой». На видео — путешествие льдин по Неве

Вторник, 6 апреля, принёс петербуржцам не только новый снег, но и новый лёд. На Неве начался ледоход.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фотограф «Фонтанки» запечатлел плывущие по воде льдины. До сегодняшнего дня основной рукав Невы был чистым ото льда.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Как раз 6 апреля аварийно-спасательная служба Ленобласти завершила ледовзрывные работы, проводимые в рамках подготовки к паводкоопасному периоду. С 25 марта по 6 апреля в ходе «превентивных мероприятий по ослаблению ледовых полей» были проведены работы на шести участках:
- в месте впадения реки Сясь в Ладожское озеро (Сясьстрой);
- у Свирской губы Ладожского озера в месте впадения реки Свирь;
- в устье реки Свирь;
- в месте впадения реки Паша в реку Свирь;
- в месте впадения реки Оять в реку Свирь;
- на реке Оять в районе автомобильного моста в поселке Доможирово.
Общая площадь взорванных ледовых полей составила 12 тысяч кв. м, было использовано 720 кг взрывчатых веществ.
Североатлантический циклон «Мирелла» сделал погоду 6 апреля весьма разнообразной: с утра в Петербурге светило солнце, затем начался на редкость обильный снегопад, потом снова солнце, и под вечер пошёл небольшой снег. Завтра ожидается новый циклон.