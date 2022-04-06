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    Погрузитесь в транс вместе с «Фонтанкой». На видео — путешествие льдин по Неве

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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Вторник, 6 апреля, принёс петербуржцам не только новый снег, но и новый лёд. На Неве начался ледоход.

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Фотограф «Фонтанки» запечатлел плывущие по воде льдины. До сегодняшнего дня основной рукав Невы был чистым ото льда.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Как раз 6 апреля аварийно-спасательная служба Ленобласти завершила ледовзрывные работы, проводимые в рамках подготовки к паводкоопасному периоду. С 25 марта по 6 апреля в ходе «превентивных мероприятий по ослаблению ледовых полей» были проведены работы на шести участках:

    • в месте впадения реки Сясь в Ладожское озеро (Сясьстрой);
    • у Свирской губы Ладожского озера в месте впадения реки Свирь;
    • в устье реки Свирь;
    • в месте впадения реки Паша в реку Свирь;
    • в месте впадения реки Оять в реку Свирь;
    • на реке Оять в районе автомобильного моста в поселке Доможирово.

    Общая площадь взорванных ледовых полей составила 12 тысяч кв. м, было использовано 720 кг взрывчатых веществ.

    Североатлантический циклон «Мирелла» сделал погоду 6 апреля весьма разнообразной: с утра в Петербурге светило солнце, затем начался на редкость обильный снегопад, потом снова солнце, и под вечер пошёл небольшой снег. Завтра ожидается новый циклон.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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