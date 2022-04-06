Кусочек весны у Казанского. Пока в Петербурге хозяйничает «Мирелла», где-то наступил настоящий апрель

Зеленую траву заметил корреспондент «Фонтанки» утром 6 апреля у Казанского собора. Начало месяца выдалось холодным и снежным, поэтому «весне» немного помогли.
«Несмотря на снег, весна у Казанского собора наступает раньше. В теплом выхлопе от генератора точки по продаже снеков зазеленела трава», — рассказал наш журналист.
Как сообщили в Центре «ФОБОС», погоду в Петербурге в среду будет определять североатлантический циклон «Мирелла», который развернулся к региону своей тыловой, более холодной частью. Город ждут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, возможна гололедица. Воздух прогреется до +1…+3 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с.
Подробнее о погоде в апреле в Петербурге, а также о предстоящем половодье в Ленобласти читайте в интервью Александра Колесова «Фонтанке».