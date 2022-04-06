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    Засыпав Петербург снегом, погода сделала финт ушами и заставила достать очки

    Петербургская погода 6 апреля на полную включила свою традиционную непредсказуемость. Выходя из дома, не забудьте и зонтик, и солнечные очки.

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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    После обильного апрельского снегопада в Петербург вернулась весна: с ясного голубого неба засияло яркое солнце, слепя глаза прохожим, еще недавно заметаемым снегом. О недолгом «камбэке» зимы напоминают лишь белые газоны — на дорогах и тротуарах снег уже растаял.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Утром солнце уже посещало Петербург, согревая заснеженные улицы и слепя водителей на ЗСД. К пятнице в городе потеплеет, но погода сохранится мокрой. «А завтра готовимся к встрече нового циклона и нового снега», — отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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