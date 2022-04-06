Погода насыпала Петербургу лишних пробок, а водители лезли «обниматься» — массово и с большим транспортом

По данным «Яндекс.Пробок», максимальная загруженность петербургских дорог утром 6 апреля составила 7 баллов. Это на 1 балл больше обычного для утреннего часа пик среды. Самыми загруженными оказались Пискарёвский проспект и проспект Культуры — Тихорецкий проспект, в сторону центра там было 9 баллов. «Восьмерку» набрал Гражданский проспект в центр.



В девятом часу утра в приложении «Ваш ЗСД» появилось предупреждение об аварийном транспорте на Северном участке магистрали — при движении от Е-18 «Скандинавия» в сторону КАД Север, перед пунктом оплаты. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы сообщают о пяти ДТП по 3–5 машин на расстоянии в 100–300 метров.