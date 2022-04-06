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    Погода насыпала Петербургу лишних пробок, а водители лезли «обниматься» — массово и с большим транспортом

    Утро 6 апреля в Петербурге отметилось не только снегом, но и необычно длинными пробками. На дорогах заметили больше ДТП, в том числе массовых, на севере ЗСД собралась целая цепочка аварий.

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    По данным «Яндекс.Пробок», максимальная загруженность петербургских дорог утром 6 апреля составила 7 баллов. Это на 1 балл больше обычного для утреннего часа пик среды. Самыми загруженными оказались Пискарёвский проспект и проспект Культуры — Тихорецкий проспект, в сторону центра там было 9 баллов. «Восьмерку» набрал Гражданский проспект в центр.

    В девятом часу утра в приложении «Ваш ЗСД» появилось предупреждение об аварийном транспорте на Северном участке магистрали — при движении от Е-18 «Скандинавия» в сторону КАД Север, перед пунктом оплаты. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы сообщают о пяти ДТП по 3–5 машин на расстоянии в 100–300 метров.

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    Автомобилисты объясняют большое число аварий на этом участке слепящим солнцем. Об этом же предупреждает оператор ЗСД. «Просим быть особенно внимательными в условиях движения навстречу слепящему солнцу, строго соблюдать установленные ограничения и выбирать скорость, обеспечивающую уверенное управление и контроль над движением транспортного средства», — говорится в приложении.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Массовая авария случилась на углу Мебельной и Яхтенной улиц. Там, со слов очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис», столкнулись четыре автомобиля, из-за чего скопилась очередь из 172-х автобусов.

    Фото: «Мегаполис»
    Фото: «Мегаполис»
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    На проспекте Косыгина, у перекрестка с проспектом Наставников в направлении метро «Ладожская», собрался паровозик, пишут в «Мегаполисе». На видео заметны три легковые машины и внедорожник.

    «Мегаполис»

    На перекрестке улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта около 9 часов утра легковая Mazda залезла под 65-й трамвай, сообщает в «ДТП и ЧП» Иван.

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    А на проспекте Маршала Жукова, перед улицей Солдата Корзуна, в 7:19 водитель Hyundai Solaris решил «обнять» грузовик, пишет Евгений. ДТП попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Самые крупные пробки утра собрались:

    • в 8:59 на Светлановском проспекте — 5 км от Учительской улицы до проспекта Энгельса;
    • в 8:51 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
    • в 8:55 на Парашютной улице — 4,8 км от Коломяжского проспекта до реки Каменки;
    • в 8:47 на Пулковском шоссе, Московский проспект — 4,7 км от КАД до Московской площади;
    • в 9:34 на Приморском шоссе — 4,4 км от просеки водозабора до улицы Савушкина.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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