    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -3

    5 м/с, с-з

    745мм

    62%

    Подробнее
    usd83.35eur91.73
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    На заснеженном Витебском кучкуются ДТП, в Шушарах — транспортный коллапс

    Апрельский снегопад устроил возвращение зимы на петербургские дороги.

    3
    Печать
    ПоделитьсяПоделиться

    Для водителей в Пушкинском районе это, видимо, оказалось настолько неожиданным, что они скучковались сразу в несколько ДТП на небольшом участке, собрав плотную пробку.

    На Витебском проспекте в Шушарах в направлении Петербурга произошло сразу несколько ДТП, в том числе массовых, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На одном из фото видно столкнувшиеся фургон, внедорожник и две легковые. Пользователи сервиса «Яндекс.Пробки» насчитали семь аварий от Пушкина до Шушар.

    По данным «Яндекса», из-за ДТП скопилась пробка на Витебском проспекте в сторону Петербурга, еще более большой и плотный затор в обратную сторону, встала в обе стороны Пушкинская улица и Валдайская улица в сторону Пушкинской. В том же районе из-за ДТП (автомобилисты сообщают о массовом) копится пробка на Московском шоссе в сторону области, и затор уже дополз до съезда с КАД.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Peterburzhec
    Почему заранее не предупредили что погода в апреле будет такая зимняя? Знали бы, не меняли на летнюю резину!
    Denis.K
    Уже час стоим тут . Все шушары стоят внутри посёлка . Не выехать не въехать . Спасибо администрации города за один въезд в посёлок
    DEMOMON
    Слёт любителей летней резины, так понимаю?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний