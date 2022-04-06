На заснеженном Витебском кучкуются ДТП, в Шушарах — транспортный коллапс

Для водителей в Пушкинском районе это, видимо, оказалось настолько неожиданным, что они скучковались сразу в несколько ДТП на небольшом участке, собрав плотную пробку.



На Витебском проспекте в Шушарах в направлении Петербурга произошло сразу несколько ДТП, в том числе массовых, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На одном из фото видно столкнувшиеся фургон, внедорожник и две легковые. Пользователи сервиса «Яндекс.Пробки» насчитали семь аварий от Пушкина до Шушар.