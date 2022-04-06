На заснеженном Витебском кучкуются ДТП, в Шушарах — транспортный коллапс

Для водителей в Пушкинском районе это, видимо, оказалось настолько неожиданным, что они скучковались сразу в несколько ДТП на небольшом участке, собрав плотную пробку.
На Витебском проспекте в Шушарах в направлении Петербурга произошло сразу несколько ДТП, в том числе массовых, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На одном из фото видно столкнувшиеся фургон, внедорожник и две легковые. Пользователи сервиса «Яндекс.Пробки» насчитали семь аварий от Пушкина до Шушар.
По данным «Яндекса», из-за ДТП скопилась пробка на Витебском проспекте в сторону Петербурга, еще более большой и плотный затор в обратную сторону, встала в обе стороны Пушкинская улица и Валдайская улица в сторону Пушкинской. В том же районе из-за ДТП (автомобилисты сообщают о массовом) копится пробка на Московском шоссе в сторону области, и затор уже дополз до съезда с КАД.