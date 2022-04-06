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    Инвестор снова представил проект гостиницы на Уральской улице. Его снова раскритиковали

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    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»
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    Градостроительный совет при правительстве Петербурга рассмотрел предложенный облик гостиницы на 200 номеров. Инвестор нашел для нее участок в месте пересечения Уральской и Железноводской улиц.

    Заседание Градсовета прошло 6 апреля. Заказчик проекта — ООО «Торговая компания «Невская линия», разрабатывало его Архитектурное бюро «Настас и партнеры». Судя по презентации, речь идет о 208 номерах, общая площадь здания — более 10 тысяч квадратных метров, высота 33 метра.

    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»
    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»
    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»
    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»
    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»
    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»
    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»
    ПоделитьсяПоделиться

    Проект затрагивает историческое здание клуба бумажной фабрики имени М. Горького. Демонтаж грозит флигелю, который был пристроен в 1990-х годах.

    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»
    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»
    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»
    ПоделитьсяПоделиться

    При обсуждении члены Градсовета раскритиковали проект и высказали сомнения, что транспортную схему можно будет согласовать с ответственными ведомствами, а размер окон — с МЧС.

    Проект не впервые выносят на Градсовет, его уже меняли по замечаниям — сокращали число номеров и этажность.

    Фото: Архитектурное бюро «Настас и партнёры»

    Впервые на Градсовете проект рассматривался в мае 2021 года, тогда против согласования проголосовали 15 членов совета, за — только семеро. После этого снос одноэтажного исторического здания попал под запрет из-за корректировки городского закона об объединенных охранных зонах № 820–7, после чего проект гостиницы был переработан.

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    Комментарии (6)

    Леонтий
    Симпатично
    Local
    Убожество!
    Tattiana
    А внешний вид со здравым смыслом и вкусом не надо согласовывать?
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