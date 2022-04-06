Инвестор снова представил проект гостиницы на Уральской улице. Его снова раскритиковали

Градостроительный совет при правительстве Петербурга рассмотрел предложенный облик гостиницы на 200 номеров. Инвестор нашел для нее участок в месте пересечения Уральской и Железноводской улиц.
Заседание Градсовета прошло 6 апреля. Заказчик проекта — ООО «Торговая компания «Невская линия», разрабатывало его Архитектурное бюро «Настас и партнеры». Судя по презентации, речь идет о 208 номерах, общая площадь здания — более 10 тысяч квадратных метров, высота 33 метра.
Проект затрагивает историческое здание клуба бумажной фабрики имени М. Горького. Демонтаж грозит флигелю, который был пристроен в 1990-х годах.
При обсуждении члены Градсовета раскритиковали проект и высказали сомнения, что транспортную схему можно будет согласовать с ответственными ведомствами, а размер окон — с МЧС.
Проект не впервые выносят на Градсовет, его уже меняли по замечаниям — сокращали число номеров и этажность.