Инвестор снова представил проект гостиницы на Уральской улице. Его снова раскритиковали

Градостроительный совет при правительстве Петербурга рассмотрел предложенный облик гостиницы на 200 номеров. Инвестор нашел для нее участок в месте пересечения Уральской и Железноводской улиц.



Заседание Градсовета прошло 6 апреля. Заказчик проекта — ООО «Торговая компания «Невская линия», разрабатывало его Архитектурное бюро «Настас и партнеры». Судя по презентации, речь идет о 208 номерах, общая площадь здания — более 10 тысяч квадратных метров, высота 33 метра.

