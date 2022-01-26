Застройщик гостиницы на Уральской улице переделал проект из-за запрета сносить историческое здание

Несмотря на то, что проект гостиницы на Уральской улице больше не угрожает сносом историческому зданию по соседству, члены Градостроительного совета на заседании 26 января раскритиковали проект, который был презентовал уже во второй раз.



Проект разработало архитектурное бюро «Настас и партнеры» по заказу ООО «Торговая компания «Невская линия». Согласно данным СПАРК, с января 2019 года единоличным владельцем фирмы является Александр Ткаченко.



Здание понизили с 12 до 10 этажей, также проект получил асимметрию из-за необходимости «вписать» историческое одноэтажное здание, расположенное по адресу Уральская улица, дом 8б. Количество номеров сократилось с 355 до 208. Также авторы значительно переработали облик фасада.