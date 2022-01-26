Застройщик гостиницы на Уральской улице переделал проект из-за запрета сносить историческое здание

Несмотря на то, что проект гостиницы на Уральской улице больше не угрожает сносом историческому зданию по соседству, члены Градостроительного совета на заседании 26 января раскритиковали проект, который был презентовал уже во второй раз.
Проект разработало архитектурное бюро «Настас и партнеры» по заказу ООО «Торговая компания «Невская линия». Согласно данным СПАРК, с января 2019 года единоличным владельцем фирмы является Александр Ткаченко.
Здание понизили с 12 до 10 этажей, также проект получил асимметрию из-за необходимости «вписать» историческое одноэтажное здание, расположенное по адресу Уральская улица, дом 8б. Количество номеров сократилось с 355 до 208. Также авторы значительно переработали облик фасада.
По мнению архитектора, члена совета Феликса Буянова, проект требует доработки, хотя «авторы на правильном пути». Его коллега Сергей Орешкин заметил, что «проект не сложился» и, на его взгляд, не может быть одобрен. Историк архитектуры Борис Кириков констатировал, что ощущение от проекта — сжимающееся пространство.
Член совета, экс-глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев резюмировал: «На этом участке совершенно очевидно, что здание должно иметь островной характер, совершенно невозможно употреблять правила брандмауэра. Нужно сделать здание в виде лаконичной простой формы...со стекающими круглыми краями, углами», — сказал он, добавив, что тогда высвободится территория для озеленения, подъездных путей и других необходимых инфраструктурных объектов. Архитектор Евгений Герасимов также констатировал, что «согласовывать этот проект пока нельзя, потому что он себя не нашел». Михаил Мильчик порекомендовал авторам шаг окон на цокольном этаже повторить аналогично тому, что имеет историческое здание.
Впервые на Градсовете проект рассматривался в мае 2021 года, тогда против согласования проголосовали 15 членов совета, за — только семеро. После этого снос одноэтажного исторического здания попал под запрет из-за корректировки городского закона об объединенных охранных зонах № 820–7, после чего проект гостиницы был переработан.