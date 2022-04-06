Кремль порекомендовал согласовывать лозунги о мире на Первомай с городскими властями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал уточнять у городских властей, можно ли будет 1 мая выходить на улицу с традиционными лозунгами о мире. Комментарий представителя Кремля был опубликован в Telegram-канале радио «Маяк».



«Они должны быть заранее согласованы с городскими властями в соответствии с нашим законодательством. И при подаче заявки как раз все параметры можно будет уточнить у городских властей», — сказал Песков 6 апреля.



День труда ежегодно отмечают массовыми демонстрациями и митингами в России и других странах. Как государственный праздник он был впервые закреплен в 1918 году в кодексе советских законов о труде и получил название День Интернационала.

