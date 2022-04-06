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    Кремль порекомендовал согласовывать лозунги о мире на Первомай с городскими властями

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал уточнять у городских властей, можно ли будет 1 мая выходить на улицу с традиционными лозунгами о мире. Комментарий представителя Кремля был опубликован в Telegram-канале радио «Маяк».

    «Они должны быть заранее согласованы с городскими властями в соответствии с нашим законодательством. И при подаче заявки как раз все параметры можно будет уточнить у городских властей», — сказал Песков 6 апреля.

    День труда ежегодно отмечают массовыми демонстрациями и митингами в России и других странах. Как государственный праздник он был впервые закреплен в 1918 году в кодексе советских законов о труде и получил название День Интернационала.

    В 2021 году первомайское шествие в Петербурге запретили из-за коронавирусных ограничений.

    Шествия в некоторых европейских городах 1 мая прошлого года не удалось провести мирно. Так, например, для разгона толпы во французском Лионе и австрийской Вене полиция применила слезоточивый газ.

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    Комментарии (8)

    Вотэтода
    Перевод стрелок на городские власти добром не кончается.
    Перетрухают по полной и запретят вообще все. На всякий случай.
    Этак мы можем и май в масках проходить.
    mynine
    Дожили. Даже в совковые времена ничего подобного не было.

    И во времена первой и второй чеченской никаких запретов ни на демонстрации, шествия, ни на лозунги, ни закрытия сми, ни посадок, ни штрафов не было, и небо не рухнуло на землю.

    Может что-то все-таки с нашей властью, раз они трясутся в истерике от любой тени?
    Leo.S
    Это уже точно агония....
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