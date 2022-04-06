    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    5 м/с, с-з

    744мм

    71%

    Подробнее
    usd83.35eur91.73
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Песков: Отвод ВС РФ из Киевской области — жест доброй воли со стороны России

    Печать

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отвод Вооруженных сил России из Киевской области Украины — жест доброй воли со стороны Москвы. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью французскому телеканалу LCI.

    «Если будут переговоры между российской и украинской делегациями, то должна состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на высшем уровне. В этой связи Кремль отдал приказ о выводе войск из Киевской области в качестве знака доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров», — сказал Песков.

    Помимо этого, он добавил, что полностью отрицает мысль о причастности российских военнослужащих к событиям в Буче. По его словам, представленные изображения — результат организованной фальсификации.

    Песков также опроверг информацию о том, что власти РФ якобы собирались устранить Зеленского.

    30 марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Россия выполнила все основные задачи на Киевском и Черниговском направлениях.

    Ранее по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле замглавы Минобороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия «в разы» сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский позже назвал это шагом по деэскалации конфликта.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний