Минобороны: Российская армия выполнила все основные задачи на Киевском и Черниговском направлениях

Вооруженные силы РФ проводят «плановую перегруппировку» войск на Киевском и Черниговском направлениях. Ее цель — активизация действий на приоритетных направлениях, особое внимание уделят завершению операции по «полному освобождению Донбасса». Об этом 30 марта рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, Россия выполнила все основные задачи на указанных направлениях. На первом этапе, как пояснил Конашенков, планировалось заставить противника сконцентрировать там свои силы для удержания больших населенных пунктов и нанести его вооруженным формированиям такое поражение, которое не даст Киеву задействовать эти войска в Донбассе. При этом было необходимо сковать силы противника на поле боя без штурма городов.

