Минобороны: Российская армия выполнила все основные задачи на Киевском и Черниговском направлениях

Вооруженные силы РФ проводят «плановую перегруппировку» войск на Киевском и Черниговском направлениях. Ее цель — активизация действий на приоритетных направлениях, особое внимание уделят завершению операции по «полному освобождению Донбасса». Об этом 30 марта рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, Россия выполнила все основные задачи на указанных направлениях. На первом этапе, как пояснил Конашенков, планировалось заставить противника сконцентрировать там свои силы для удержания больших населенных пунктов и нанести его вооруженным формированиям такое поражение, которое не даст Киеву задействовать эти войска в Донбассе. При этом было необходимо сковать силы противника на поле боя без штурма городов.
Вместе с этим Россия, пользуясь отсутствием притока свежих украинских сил, путем использования превосходства в воздухе и высокоточных средств поражения создавала условия для проведения «завершающего этапа операции по освобождению Народных Республик Донбасса».
«С этой целью проводилась и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается», — сказал Конашенков.
Ранее по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле замглавы Минобороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия решила «кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях». Владимир Мединский назвал это одним из шагов навстречу Украине по деэскалации конфликта.
О выполнении задач первого этапа докладывал и министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, теперь Россия «сосредоточится на достижении главной цели — освобождении Донбасса».