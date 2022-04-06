Буча, мировой кризис и реформа ООН. Заседание Совбеза по Украине - главное

Фото: Скриншот трансляции/youtube.com Поделиться Поделиться





Созвать заседание Совбеза ООН в начале недели потребовали сразу две страны — Россия и Украина. Оба предложения объединяло одно: распространение фото и видеоматериалов, запечатлевших многочисленные трупы людей из пригорода Киева - города Бучи.

Ситуация в мире

Генсекретарь ООН Антониу Гуттериш резюмировал ущерб от боевых действий на Украине для глобальной экономики. Он привел данные анализа, согласно которым 74 развивающиеся страны с общим населением 1,2 млрд человек «в особенности уязвимы для резкого скачка цен на продовольствие, энергоресурсы и удобрения». Некоторые страны переходят от уязвимости к кризису, ООН видит признаки социального беспокойства.



Ситуация на Украине

(в справке замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло)

Сообщениям неправительственных организаций и СМИ указывают на расправы над гражданскими. По данным управлению Верховкого совета по правам человека, минимум 1480 мирных жителей на Украине погибли, 2195 — получили ранения с 24 февраля по 4 апреля. ОДКБ считает, что реальные цифры — гораздо больше.

Более 11 млн украинцев, четверть населения страны, покинули свои дома, из них 4 млн — бежали за границу. ВОЗ сообщила о не менее чем 85 фактах нападения на медицинские объекты. ОДКБ по данным на 30 марта зафиксировало принудительные аресты и возможное исчезновение 22 журналистов и представителей гражданского общества. 7 журналистов были убиты, 15 подверглись нападению, 9 получили ранения.

Поступают данные о групповых изнасилованиях и изнасилованиях в присутствии детей. Все больше фиксируется предполагаемых и подтвержденных случаев торговли людьми в странах-соседях Украины.

Выступление Владимира Зеленского



Президент Украины выступил на заседании по видеосвязи. Он назвал действия России «подрывом всей международной архитектуры безопасности». Политик подчеркнул: если это продолжится, то тогда страны будут полагаться только на силу оружия, а не на международное право, и ООН «тогда можно просто закрывать». Зеленский призвал ООН действовать незамедлительно и провести реформу ООН, чтобы «право на вето не становилось правом на смерть». Суть его идеи: отказ от привилегий отдельных стран-членов, чтобы все государства были равны. Он предложил организовать глобальную конференцию, чтобы поговорить, как реформировать систему безопасности, гарантировать границы и неприкосновенность государств.

«Нам нужно решение Совета безопасности ООН для мира на Украине», - подчеркнул Зеленский. Политик предложил ООН выбор: отстранить Россию от принятия решений или самораспуститься.

Позиция России

Представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя сказал, что во время пребывания в Буче российских военных не пострадал ни один мирный житель, а выезды из города, по его информации, не блокировались. Он заявил, что «в очередной раз» российским военным «без доказательств» пытаются вменить некие злодеяния. Политик назвал кадры из Бучи «явно постановочными».



«Россия не бьёт по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей. Мы не действуем так, как американцы и их союзники действовали в Ираке, стиравшие с лица земли целые города, поэтому продвигаемся на Украине не так быстро, как многие ждали» - сказал он.

Также Небензя обратился к коллегам по ООН, заявив, что Россия понимает, что они делают, «разыгрывая украинскую карту». Предположил, что «мерзкие провокации» будут происходить и дальше. По его словам, у Москвы есть сотни если не тысячи людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов.

«Россия пришла не из-за украинских земель, а чтобы принести долгожданный мир на истекавший кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий мир. А для этого надо искоренить ту жестокость, вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину, со временем начала бы пожирать Россию», - объяснил он причину спецоперации.

Позиции стран-участниц

Представитель США обвинил Москву в том, что она «мало значения придает правам человека» и напомнил о предложении Вашингтона лишить Россию членства в совете по правам человека в ООН. Албания поддержала это предложение и заявила, что членство России в этой организации - «фарс».



Ирландия констатировала, что призывы к миру «остаются неуслышанными», что собравшиеся здесь (страны-члены ООН — прим. ред.) несут общую ответственность за происходящее и призвала Россию немедленно вывести войска из Украины.

Бразилия заявила, что ООН не может превратиться в «пассивного наблюдателя», Совбез ООН, по мнению этого государства, не справляется с порученной ролью способствовать диалогу между сторонами конфликта.

Кения считает, что Совбез ООН не может действовать решительно. И предложил провести независимое расследование произошедшего в Буче, потребовав от обеих стран обеспечить доступ для следователей. Представитель этого государства назвал боевые действия на Украине - «наиболее очевидной угрозой миру и безопасности». И добавил, что Украина «может превратиться в символ нового всплеска разрушительных войн на континентах».

Делегаты от Мексики и Индии поддержали проведение расследования и установление ответственных по Буче. Представитель Мексики резюмировал, что усилия мирового сообщества по преодолению гуманитарной драмы носят лишь временный характер.



Китай традиционно высказался наиболее осторожно из всех делегатов. Представитель КНР заявил, что любые обвинения должны опираться на факты до того, как будут сделаны выводы. Единственной возможность открыть дорогу к миру он назвал переговоры и поприветствовал настрой обеих сторон на диалог. Также Пекин выразил мнение, что санкции не являются эффективной мерой для решения ситуации, а наоборот, создадут новые сложные проблемы.

Франция, напротив, призвала оказывать на Россию максимальное давление, чтобы принудить страну вывести войска с территории соседнего государства, поддержала расследование по преступлениям на Украине, призвала обе страны сотрудничать с международным уголовным судом. Представитель Парижа напомнил, что народ России «также является жертвами».

Норвегия и Великобритания приветствовала открытие международным уголовным судом производство дела по Украине. И констатировала, что боевые действия сказываются на всем мире: растут цены на топливо, удобрения, растет нехватка продовольствия. К незамедлительному прекращению боевых действий призвали Гана и ОАЭ.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости независимого расследования в Буче.

