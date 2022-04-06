«План Вашингтона не удался». Володин заявил, что у России есть средства, чтобы выполнить обязательства

Россия имеет на счетах средства для выполнения всех своих обязательств. Об этом 6 апреля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



«План Вашингтона не удался. «Адские» санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось. Минфин США запретил нашей стране оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций. При этом Псаки заявила, что «Россия должна выбрать между истощением валютных резервов и дефолтом». У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций», — говорится в публикации в его телеграм-канале.

