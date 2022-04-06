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    «План Вашингтона не удался». Володин заявил, что у России есть средства, чтобы выполнить обязательства

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    Россия имеет на счетах средства для выполнения всех своих обязательств. Об этом 6 апреля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «План Вашингтона не удался. «Адские» санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось. Минфин США запретил нашей стране оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций. При этом Псаки заявила, что «Россия должна выбрать между истощением валютных резервов и дефолтом». У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций», — говорится в публикации в его телеграм-канале.

    Володин уверен, что в мире падает доверие к доллару из-за антироссийских санкций, ведь теперь каждый держатель американской валюты «не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги». Спикер ГД видит в этом «начало конца монополии доллара» на планете.

    Накануне российский рынок акций резко перешел к снижению в ходе торгов на фоне сообщений о возможных новых санкциях Запада против Москвы.

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    Комментарии (48)

    BobCat2
    У нас давно уже у руля те, кто кроме как пафосной речи или красочной презентации ничего существенного сделать не может. Да и не хочет, потому что зачем напрягаться, если все у них и так хорошо. Даже под санкциями, потому что еще минимум 3-5 лет будут покупаться наши нефть и газ, удобрения, зерно и металлы, поступать валюта в бюджет, из которого они все получают свой доход. Их единственная задача - не потерять свое теплое место. А для всех остальных есть телевизор или Росгвардия, которые объяснят почему у них тоже все хорошо.
    chip1
    Почему бы не отказаться выплачивать госдолг в условиях санкций и откровенной вражды со стороны западных соседей, воевать так воевать, а то подкидывают украинской стороне оружие, воруют у нас деньги и арестовывают активы, но деньги и энергоресурсы им предоставь!
    ***_555
    "Ври до последнего"
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