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    Российский рынок акций резко снизился на фоне обещания новых западных санкций

    Российский рынок акций резко перешел к снижению в ходе торгов днем 5 апреля. Как следует из данных Московской биржи, в моменте одноименный индекс опускался более чем на 7%.

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    Главные показатели состояния российского рынка — индексы Мосбиржи и РТС — начали снижаться с 13:51 мск. К 14:07 они достигли минимума за неполный день и теряли более чем 7% от уровня, на котором торги завершились вчера.

    Однако еще через 10 минут оба индекса отыграли падение. По данным на 14:26 мск, рублевый ММВБ торговался на уровне 2 669 пунктов, его падение к окончанию предыдущих торгов составило 4,26%. Долларовый РТС снизился на 3,95%, до 1 010,1 пункта.

    Такая реакция рынка могла быть вызвана планами Евросоюза предложить новые расширенные санкции против России. По данным СМИ, речь может идти о запрете импорта российского угля, блокировке экспорта в Россию новой техники, о закрытии морских и сухопутных границ для перевозчиков из РФ.

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