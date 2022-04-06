Апрель пока остается снежным, а минусовая температура из Петербурга скоро уйдет

По данным Северо-Западного УГМС, утром 6 апреля в городе фиксируется -3 градуса. Днем должно потеплеть до
В ночь на четверг опять похолодает до -3, но зато днем — до +5 градусов. Уже в пятницу, по прогнозам синоптиков, петербуржцев ждет потепление аж до +10.
Однако главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает, что всю неделю в городе будет мокро из-за приближающегося с запада циклона. Дождь и снег по очереди будут сменять друг друга.
Подробнее о погоде в апреле в Петербурге, а также о предстоящем половодье в Ленобласти читайте в интервью Александра Колесова «Фонтанке».