Апрель пока остается снежным, а минусовая температура из Петербурга скоро уйдет

По данным Северо-Западного УГМС, утром 6 апреля в городе фиксируется -3 градуса. Днем должно потеплеть до +1… +3 , временами ожидается снег, в том числе мокрый, на дорогах гололедица.



В ночь на четверг опять похолодает до -3, но зато днем — до +5 градусов. Уже в пятницу, по прогнозам синоптиков, петербуржцев ждет потепление аж до +10.



Однако главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает, что всю неделю в городе будет мокро из-за приближающегося с запада циклона. Дождь и снег по очереди будут сменять друг друга.

