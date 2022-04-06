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    Апрель пока остается снежным, а минусовая температура из Петербурга скоро уйдет

    Весна пока не торопится вступать в свои права в Петербурге, но синоптики обещают, что долгожданное потепление вот-вот наступит.

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    По данным Северо-Западного УГМС, утром 6 апреля в городе фиксируется -3 градуса. Днем должно потеплеть до +1… +3, временами ожидается снег, в том числе мокрый, на дорогах гололедица.

    В ночь на четверг опять похолодает до -3, но зато днем — до +5 градусов. Уже в пятницу, по прогнозам синоптиков, петербуржцев ждет потепление аж до +10.

    Однако главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает, что всю неделю в городе будет мокро из-за приближающегося с запада циклона. Дождь и снег по очереди будут сменять друг друга.

    Подробнее о погоде в апреле в Петербурге, а также о предстоящем половодье в Ленобласти читайте в интервью Александра Колесова «Фонтанке».

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