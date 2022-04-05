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    К пятнице в Петербурге потеплеет до +10. Дожди останутся

    К концу рабочей недели в Петербурге ожидается потепление. Об этом «Фонтанке» сообщил главный городской синоптик Александр Колесов 5 апреля.

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    «На этой неделе самой теплой будет пятница, 8 апреля, днём в Петербурге ожидается до +10 градусов, но с дождем», — отметил он.

    Подробнее о погоде в апреле в Петербурге, а также о предстоящем половодье в Ленобласти читайте в интервью Александра Колесова «Фонтанке».

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    Комментарии (2)

    Ser_N0771
    лучше с дождем, чем пыльными бурями...
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