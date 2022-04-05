К пятнице в Петербурге потеплеет до +10. Дожди останутся

«На этой неделе самой теплой будет пятница, 8 апреля, днём в Петербурге ожидается до +10 градусов, но с дождем», — отметил он.



Подробнее о погоде в апреле в Петербурге, а также о предстоящем половодье в Ленобласти читайте в интервью Александра Колесова «Фонтанке».