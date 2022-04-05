«Яндекс» закрывает «Инвестиции». Вывести активы ещё можно

Закрывать будут поэтапно. С 11 апреля исчезнет возможность приобрести ценные бумаги и пополнить счёт. Возможность продавать акции и выводить средства останется как минимум до 15 апреля. К концу месяца работу сервиса предполагается остановить полностью, пишет РБК.

Как объяснили в компании, наложенные на банк ограничения не позволят пользователям «Яндекс.Инвестиций» полноценно управлять своими активами, например торговать ценными бумагами.

«Яндекс» принял решение закрыть финансовую платформу по управлению инвестициями из-за санкций, под которые попал партнёр сервиса — ВТБ. Письмо с предупреждением пользователям компания разослала 5 апреля.

После закрытия платформы пользователи смогут распоряжаться своими активами в личном кабинете на сайте брокера ВТБ и в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». Кроме того, можно самостоятельно перевести активы другому брокеру. «Яндекс» пообещал позже предоставить инструкцию с различными вариантами действий.



24 февраля ВТБ попал под санкции США и Великобритании. В рамках ограничений активы и счета в долларах были заблокированы, позже банк отключили от SWIFT. 5 апреля в ЕС предложили запретить любые транзакции четырём банкам, в числе которых ВТБ.

