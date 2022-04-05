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    «Яндекс» закрывает «Инвестиции». Вывести активы ещё можно

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    «Яндекс» принял решение закрыть финансовую платформу по управлению инвестициями из-за санкций, под которые попал партнёр сервиса — ВТБ. Письмо с предупреждением пользователям компания разослала 5 апреля.

    Как объяснили в компании, наложенные на банк ограничения не позволят пользователям «Яндекс.Инвестиций» полноценно управлять своими активами, например торговать ценными бумагами.

    Закрывать будут поэтапно. С 11 апреля исчезнет возможность приобрести ценные бумаги и пополнить счёт. Возможность продавать акции и выводить средства останется как минимум до 15 апреля. К концу месяца работу сервиса предполагается остановить полностью, пишет РБК.

    После закрытия платформы пользователи смогут распоряжаться своими активами в личном кабинете на сайте брокера ВТБ и в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». Кроме того, можно самостоятельно перевести активы другому брокеру. «Яндекс» пообещал позже предоставить инструкцию с различными вариантами действий.

    24 февраля ВТБ попал под санкции США и Великобритании. В рамках ограничений активы и счета в долларах были заблокированы, позже банк отключили от SWIFT. 5 апреля в ЕС предложили запретить любые транзакции четырём банкам, в числе которых ВТБ.

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    Комментарии (9)

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    "Инвестиции и это убогое государство - вещи несовместимые"

    Да, точно...... а как с..и тандемом сладко пели лет 10 - 15 назад об инвестициях и зазывали вкладывать в Россию..........
    Thunder
    Инвестиции и это убогое государство - вещи несовместимые
    Piter Russo
    Смысла в этом сервисе нет никакого, изначально мертворожденный, непонятно для какой аудитории сделанный.
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