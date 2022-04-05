Reuters: США введут новые «масштабные» санкции против России 6 апреля

Вашингтон 6 апреля намерен объявить о новых санкциях в отношении России. Об этом 5 апреля пишет Reuters со ссылкой на источник.



«Завтра США объявят по согласованию с «Большой семеркой» и ЕС дополнительный масштабный пакет санкционных мер, который наложит на Россию значительные издержки и отправит ее дальше по пути экономической, финансовой и технологической изоляции», – рассказал собеседник агентства.



По данным издания, новые меры касаются запрета всех новых инвестиций в Россию, ужесточат ограничения в отношении финансовых учреждений и госпредприятий РФ, а также затронут ряд правительственных чиновников и их семей.

