Reuters: США введут новые «масштабные» санкции против России 6 апреля

Вашингтон 6 апреля намерен объявить о новых санкциях в отношении России. Об этом 5 апреля пишет Reuters со ссылкой на источник.
«Завтра США объявят по согласованию с «Большой семеркой» и ЕС дополнительный масштабный пакет санкционных мер, который наложит на Россию значительные издержки и отправит ее дальше по пути экономической, финансовой и технологической изоляции», – рассказал собеседник агентства.
По данным издания, новые меры касаются запрета всех новых инвестиций в Россию, ужесточат ограничения в отношении финансовых учреждений и госпредприятий РФ, а также затронут ряд правительственных чиновников и их семей.
Введение пятого пакета санкций против РФ ранее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны ЕС, в том числе, хотят запретить российским судам заходить в европейские порты, а также ввести полный запрет на любые транзакции четырем российским банкам: ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк.