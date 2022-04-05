    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -3

    7 м/с, ю-з

    735мм

    78%

    Подробнее
    usd83.35eur91.73
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Reuters: США введут новые «масштабные» санкции против России 6 апреля

    2
    Печать

    Вашингтон 6 апреля намерен объявить о новых санкциях в отношении России. Об этом 5 апреля пишет Reuters со ссылкой на источник.

    «Завтра США объявят по согласованию с «Большой семеркой» и ЕС дополнительный масштабный пакет санкционных мер, который наложит на Россию значительные издержки и отправит ее дальше по пути экономической, финансовой и технологической изоляции», – рассказал собеседник агентства.

    По данным издания, новые меры касаются запрета всех новых инвестиций в Россию, ужесточат ограничения в отношении финансовых учреждений и госпредприятий РФ, а также затронут ряд правительственных чиновников и их семей.

    Введение пятого пакета санкций против РФ ранее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны ЕС, в том числе, хотят запретить российским судам заходить в европейские порты, а также ввести полный запрет на любые транзакции четырем российским банкам: ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    kоt-obormot
    дошиков скоро не будет - чуете, кухарята?
    Профессор Тарантога
    Сайт Reuters ещё не заблокировали? Там много интересного.....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний