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    «Я говорил президенту, что мы встревожены этим делом». Сокуров выступил в суде у Максима Резника

    Александр Сокуров выступил свидетелем в суде у экс-депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника. Как передаёт 5 апреля корреспондент «Фонтанки», режиссёр сообщил на заседании, что встревожен уголовным делом против бывшего парламентария, и рассказал об этом президенту.

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    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
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    Сокуров выступил в качестве свидетеля, характеризующего личность Резника. Он заявил, что знает политика больше 20 лет, как коллегу по правозащитному движению, вместе с ним работал в градозащитном совете при губернаторе Петербурга. «Валентина Матвиенко высоко оценивала работу Максима», — отметил Сокуров. Он добавил, что Резник помогал ему составлять повестку для встреч с Владимиром Путиным. «Максим — один из немногих людей в городе, на которых я мог по-человечески опереться. Никогда не считал, что его советы могли иметь субъективный интерес».

    По словам Сокурова, он знает об уголовном деле только в общих чертах. «Но даже в фантастических предположениях не могу допустить, что то, в чем Резник обвиняется, что это может иметь место. Надеюсь, что удастся в этом разобраться, в том числе с учётом его большого вклада в общественную жизнь этих лет. На последнем заседании совета по правам человека я сказал об этом деле президенту. Я не знаю, какая точка зрения у него. Но я считал необходимым сообщить, что возникает такая коллизия, я сказал, что мы встревожены», — рассказал режиссер.

    Помимо Сокурова, в суде выступила член совета по правам человека при президенте Наталья Евдокимова. Она назвала Резника настоящим патриотом, прекрасным учителем и верным товарищем. Правозащитник Юлий Рыбаков назвал дело против Резника политическим. «Я не знаю, курил он или не курил, держал баночки или не держал. Я знаю, что это не является уголовным преступлением. Он протестовал против фашизации нашей страны, поэтому оказался тут», — заявил он.

    Также в качестве свидетеля допросили мать Максима Резника Галину Малиновскую. Она назвала его трудоголиком и прилежным сыном.

    С осени 2021 года Максима Резника судят по «наркотической» статье, по версии следствия он приобрёл у своего родственника 18 граммов марихуаны. Главным аргументом стороны обвинения является видео, на котором депутат во время обыска в квартире родственника выкладывает из сумки две баночки из-под конфет «Ментос», а также показания участников обыска.

    Обыск в мастерской родственника Резника Ивана Дорофеева прошёл 9 марта 2021 года. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник.

    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (3)

    pgrad
    Рыбаков прав. Это дело политическое. Большое спасибо, что стряпают из Резника всего лишь наркомана, а могли бы и людоеда смастерить. Вот зашел он куда-нибудь - а там в кастрюле кости! И правоохранительные органы тут как тут: с кастрюлей рядом постоял - ну людоед же, однозначно!
    AndrewBarsik
    Качество фальсификаций неуклонно снижается. Скоро никто не будет верить ни одному слову кривдохранителей.
    260965961
    Поддерживаю Юлия Рыбакова! Свободу Максиму Резнику!
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