«Я говорил президенту, что мы встревожены этим делом». Сокуров выступил в суде у Максима Резника

Сокуров выступил в качестве свидетеля, характеризующего личность Резника. Он заявил, что знает политика больше 20 лет, как коллегу по правозащитному движению, вместе с ним работал в градозащитном совете при губернаторе Петербурга. «Валентина Матвиенко высоко оценивала работу Максима», — отметил Сокуров. Он добавил, что Резник помогал ему составлять повестку для встреч с Владимиром Путиным. «Максим — один из немногих людей в городе, на которых я мог по-человечески опереться. Никогда не считал, что его советы могли иметь субъективный интерес».

По словам Сокурова, он знает об уголовном деле только в общих чертах. «Но даже в фантастических предположениях не могу допустить, что то, в чем Резник обвиняется, что это может иметь место. Надеюсь, что удастся в этом разобраться, в том числе с учётом его большого вклада в общественную жизнь этих лет. На последнем заседании совета по правам человека я сказал об этом деле президенту. Я не знаю, какая точка зрения у него. Но я считал необходимым сообщить, что возникает такая коллизия, я сказал, что мы встревожены», — рассказал режиссер.



Помимо Сокурова, в суде выступила член совета по правам человека при президенте Наталья Евдокимова. Она назвала Резника настоящим патриотом, прекрасным учителем и верным товарищем. Правозащитник Юлий Рыбаков назвал дело против Резника политическим. «Я не знаю, курил он или не курил, держал баночки или не держал. Я знаю, что это не является уголовным преступлением. Он протестовал против фашизации нашей страны, поэтому оказался тут», — заявил он.



Также в качестве свидетеля допросили мать Максима Резника Галину Малиновскую. Она назвала его трудоголиком и прилежным сыном.

