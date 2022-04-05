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    «Весенний переворот»: Петербург услышит новую концертную программу «Пикника» и, возможно, новую песню

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    Эдмунд Шклярский и группа «Пикник» принесут своим поклонникам весну в новой концертной программе под названием «Весенний переворот». Изюминкой концерта может стать исполнение песни с грядущего 24-го альбома коллектива. Концерт состоится в клубе A2 Green Concert 6 апреля (16+).

    Фото: афиша концерта
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    От недостатка нового материала слушателям страдать не приходится — несмотря на почтенный возраст, «Пикник» сохраняет довольно высокую творческую активность. Новые альбомы группа выпускает в среднем каждые два года, а также не забывает о синглах и клипах. Например, в прошлом году «Пикник» экранизировал свой сингл «Все перевернется».

    Это рисованное видео, которое коллектив создал совместно с Васей Ложкиным — художником, который прославился своими колоритными котами. Стиль, который резко отличается от работы самого Шклярского (который известен также и как художник), но «Пикнику» такой видеоряд очень идет.

    Впрочем, новую песню на концерте гарантированно никто не обещает — в соцсетях события организаторы пишут, что исполнение новинки лишь «возможно». Но даже если премьеры не случится, фанаты точно услышат все бессмертные хиты «Пикника».

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: афиша концерта

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