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    Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

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    Американский предприниматель Илон Маск войдет в совет директоров социальной сети Twitter, следует из заявления на сайте Комиссии по ценным бумагам США от 5 апреля.

    «Компания назначит господина Маска в совет директоров <...>, срок его полномочий истечет на ежегодной встрече акционеров компании в 2024 году», – указано в документе.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что 4 апреля акции Twitter взлетели на 26% после того, как Илон Маск стал владельцем 9,2% ценных бумаг компании. Бизнесмен владеет почти 73,5 млн акций социальной сети, а цена этого пакета составляет 2,9 млрд долларов.

    5 апреля Forbes назвал Илона Маска самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в $219 млрд. Основные активы бизнесмена – акции Tesla и SpaceX.

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