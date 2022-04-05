Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Американский предприниматель Илон Маск войдет в совет директоров социальной сети Twitter, следует из заявления на сайте Комиссии по ценным бумагам США от 5 апреля.
«Компания назначит господина Маска в совет директоров <...>, срок его полномочий истечет на ежегодной встрече акционеров компании в 2024 году», – указано в документе.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что 4 апреля акции Twitter взлетели на 26% после того, как Илон Маск стал владельцем 9,2% ценных бумаг компании. Бизнесмен владеет почти 73,5 млн акций социальной сети, а цена этого пакета составляет 2,9 млрд долларов.
5 апреля Forbes назвал Илона Маска самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в $219 млрд. Основные активы бизнесмена – акции Tesla и SpaceX.