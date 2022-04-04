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    Акции Twitter выросли на 26% после инвестиций Илона Маска в соцсеть

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    Бизнесмен Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter, сообщается 4 апреля на сайте Комиссии по ценным бумагам США. На фоне этой новости, акции компании взлетели на 26%.

    Согласно заявлению комиссии, бизнесмен теперь владеет почти 73,5 млн акций Twitter. Цена пакета составляет 2,89 млрд долларов. На предварительных торгах стоимость ценных бумаги выросла на 26% – до 49,25 доллара за штуку.

    Ранее Маск проводил опрос среди своих подписчиков в Twitter, по результатам которого, 70% пользователей уверены, что эта соцсеть не придерживается принципов свободы слова. В ответ миллиардер написал, что думает над созданием собственной платформы.

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