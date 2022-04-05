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    Футболист «Зенита» Малком: Я не боюсь санкций и остаюсь в Петербурге

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    Бразильский нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком намерен до конца отработать свой контракт с петербургской командой. Об этом он заявил в интервью Sport24, опубликованном 5 апреля.

    «У меня контракт с «Зенитом», впереди еще 2,5 года. Что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге. Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду. Говорю это абсолютно серьезно и искренне. Я не боюсь никаких санкций, потому что даже не думаю о них. Если в итоге никаких еврокубков не будет, то я буду готов к этому», — заявил Малком.

    Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную РФ от участия во всех международных соревнованиях. Кроме того, ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам, работающим в РПЛ, в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими клубами до 30 июня 2022 года.

    Малком стал игроком «Зенита» в 2019 году. Бразилец перешел из «Барселоны» за 40 миллионов евро, плюс пять миллионов евро в качестве бонусов.

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    Комментарии (6)

    TheBest
    Куда спешить если есть личный повар
    ssr
    Ой маладца.
    blackcatwhitecat
    хм, а Газпром с ним в рублях расплачивается?
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