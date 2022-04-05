Футболист «Зенита» Малком: Я не боюсь санкций и остаюсь в Петербурге

Бразильский нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком намерен до конца отработать свой контракт с петербургской командой. Об этом он заявил в интервью Sport24, опубликованном 5 апреля.



«У меня контракт с «Зенитом», впереди еще 2,5 года. Что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге. Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду. Говорю это абсолютно серьезно и искренне. Я не боюсь никаких санкций, потому что даже не думаю о них. Если в итоге никаких еврокубков не будет, то я буду готов к этому», — заявил Малком.

