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ФИФА разрешила легионерам из РПЛ перейти в зарубежные клубы

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Иностранные тренеры и футболисты, выступающие в клубах Российской Премьер-лиги, смогут в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими командами. Такое решение 7 марта было принято ФИФА в связи с «исключительной ситуацией» из-за событий на Украине.

Действие договоров можно временно прекратить до 30 июня, то есть до открытия летнего трансферного окна. Игроки и тренеры смогут на этот срок подписать соглашения с другими клубами «без каких-либо последствий».

Включить таких футболистов в заявку их новым командам необходимо до 7 апреля. «Чтобы еще больше защитить честность соревнований, клубы имеют право зарегистрировать максимум двух игроков из тех, кто воспользовался исключением», — добавили в организации.

Таким образом, легионерам разрешается доиграть нынешний сезон в зарубежных командах.

28 февраля ФИФА и УЕФА решили отстранить российские клубы и сборную РФ от участия во всех международных соревнованиях. Это автоматически означало, что «Спартак» покидает Лигу Европы, а национальная команда не сможет выступить на чемпионате мира в Катаре, который состоится в 2022 году. После этого Россию покинул ряд иностранных игроков и тренеров. РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Комментарии (14)

Эд Хэммет
Скоро сбудется мечта идиота. В Зените будут играть лишь его воспитанники. Правда, играть Зенит будет в чемпионате по уровню мало отличающемся от чемпионата ЖЭКов Оккервильского района.
sektor7
Пофиг.
Зенит Чемпион!
Савва Морозов
Интересно, если бы чудила Карпин, продавил бы свой гешефт об отмене лимита, то с кем бы мы чемпионат доигрывали?!
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