ФИФА разрешила легионерам из РПЛ перейти в зарубежные клубы

Иностранные тренеры и футболисты, выступающие в клубах Российской Премьер-лиги, смогут в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими командами. Такое решение 7 марта было принято ФИФА в связи с «исключительной ситуацией» из-за событий на Украине.

Действие договоров можно временно прекратить до 30 июня, то есть до открытия летнего трансферного окна. Игроки и тренеры смогут на этот срок подписать соглашения с другими клубами «без каких-либо последствий».



Включить таких футболистов в заявку их новым командам необходимо до 7 апреля. «Чтобы еще больше защитить честность соревнований, клубы имеют право зарегистрировать максимум двух игроков из тех, кто воспользовался исключением», — добавили в организации.

