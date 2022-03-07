ФИФА разрешила легионерам из РПЛ перейти в зарубежные клубы

Иностранные тренеры и футболисты, выступающие в клубах Российской Премьер-лиги, смогут в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими командами. Такое решение 7 марта было принято ФИФА в связи с «исключительной ситуацией» из-за событий на Украине.
Действие договоров можно временно прекратить до 30 июня, то есть до открытия летнего трансферного окна. Игроки и тренеры смогут на этот срок подписать соглашения с другими клубами «без каких-либо последствий».
Включить таких футболистов в заявку их новым командам необходимо до 7 апреля. «Чтобы еще больше защитить честность соревнований, клубы имеют право зарегистрировать максимум двух игроков из тех, кто воспользовался исключением», — добавили в организации.
Таким образом, легионерам разрешается доиграть нынешний сезон в зарубежных командах.
28 февраля ФИФА и УЕФА решили отстранить российские клубы и сборную РФ от участия во всех международных соревнованиях. Это автоматически означало, что «Спартак» покидает Лигу Европы, а национальная команда не сможет выступить на чемпионате мира в Катаре, который состоится в 2022 году. После этого Россию покинул ряд иностранных игроков и тренеров. РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).