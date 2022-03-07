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РФС оспорил отстранение сборной и клубов от международных соревнований

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Российский футбольный союз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборной РФ и клубов от международных соревнований. Об этом 7 марта сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на РФС.

«РФС будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела с целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах», — говорится в сообщении.

28 февраля ФИФА и УЕФА решили отстранить российские клубы и сборную РФ от участия во всех международных соревнованиях. Это автоматически означало, что «Спартак» покидает Лигу Европы, а национальная команда не сможет выступить на чемпионате мира в Катаре, который состоится в 2022 году. После этого Россию покинул ряд иностранных игроков и тренеров.

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Комментарии (7)

alexpv
Немного смешно, оспаривать такое решение в суде, это все равно, что оспаривать посадку в тюрьму Навального) В обоих случаях только политика, и никакого права и закона)
tryndez
Обьясню на языке путина - всему миру западло играть с русскими.
Dmitry Antonov
Ну, как говорится в определённых случаях и определённым лицам: удачи!
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