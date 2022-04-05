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    Смольный выделил 2 млрд рублей на импортозамещение в промышленности

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    Фонд развития промышленности Петербурга докапитализируют на 2 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 5 апреля пресс-служба Смольного. Средства пойдут на выдачу льготных займов промышленным предприятиям города.

    «Разработанные меры позволят поддержать компании, которые столкнулись с трудностями из-за нарушенных логистических цепочек или вынуждены искать замену импортным комплектующим. При этом мы нацелены на развитие именно собственного производства, которое позволит заместить иностранные изделия», — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

    Помимо действующих 10 программ фонда дополнительно разработаны еще три для поддержки проектов импортозамещения. Это займы на технологическое присоединение, займы на приобретение комплектующих для системообразующих организаций, а также их поставщиков.

    Подробнее о том, поможет ли эта мера поддержки городской промышленности, читайте в материале «Фонтанки».

    Ранее правительство РФ выделило 20 млрд рублей федеральному Фонду развития промышленности.

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    Комментарии (14)

    274570251
    Копейки, рубли могут себе оставить
    Добрый кот
    Как раз хотел взять 1 ярд на строительство завода в Каменке. Еще один даже останется ))))))))
    267086865
    Огроменные бабки)),.если учесть что только строительство новой СКА-арены, если не ошибаюсь, обходится пока в 40-45 ярдов.
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