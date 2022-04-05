Смольный выделил 2 млрд рублей на импортозамещение в промышленности

«Разработанные меры позволят поддержать компании, которые столкнулись с трудностями из-за нарушенных логистических цепочек или вынуждены искать замену импортным комплектующим. При этом мы нацелены на развитие именно собственного производства, которое позволит заместить иностранные изделия», — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

Помимо действующих 10 программ фонда дополнительно разработаны еще три для поддержки проектов импортозамещения. Это займы на технологическое присоединение, займы на приобретение комплектующих для системообразующих организаций, а также их поставщиков.

Подробнее о том, поможет ли эта мера поддержки городской промышленности, читайте в материале «Фонтанки».



Ранее правительство РФ выделило 20 млрд рублей федеральному Фонду развития промышленности.

