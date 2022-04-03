Правительство выделило промышленникам 20 млрд рублей. Их хватит на 50 проектов импортозамещения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 20 млрд рублей на проекты импортозамещения в промышленности.
Как сообщается 3 апреля на сайте правительства, средства распределят в виде льготных займов. На них смогут претендовать предприятия, которые «занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги».
Средства, выделенные из резервного фонда правительства, будут направлены в Фонд развития промышленности, который затем предоставит предприятиям льготные займы. Ранее сообщалось, что такая мера поможет реализовать не менее 50 проектов.
Фонд развития предоставляет целевые займы по ставке 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей. Проекты для представления льготного финансирования выбирает наблюдательный совет во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.