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    Правительство выделило промышленникам 20 млрд рублей. Их хватит на 50 проектов импортозамещения

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    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 20 млрд рублей на проекты импортозамещения в промышленности.

    Как сообщается 3 апреля на сайте правительства, средства распределят в виде льготных займов. На них смогут претендовать предприятия, которые «занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги».

    Средства, выделенные из резервного фонда правительства, будут направлены в Фонд развития промышленности, который затем предоставит предприятиям льготные займы. Ранее сообщалось, что такая мера поможет реализовать не менее 50 проектов.

    Фонд развития предоставляет целевые займы по ставке 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей. Проекты для представления льготного финансирования выбирает наблюдательный совет во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

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    Комментарии (3)

    SKPTM
    Значит такие проекты.
    Например: восстановление производства отечественных микрокалькуляторов.
    Вещь несомненно нужная, тем более что чипы в них (в китайских) и раньше иногда использовались отечественные.
    Sergey_K
    По официальным данным из закона о бюджете РФ на содержание администрации президента тратится 25-26 млрд. р. в год. И это только прямые расходы. Не считая расходов например на ФСО, расходы ФСБ и МВД на обеспечение поездок президента, расходы на содержание Кремля и других резиденций, которые размазываются по разным бюджетам. А тут 20 млрд на 50 проектов по импортозамещению... Главное верить телевизору, что они заботятся о благе государства...
    Akabos
    400 млн. на проект?! Вы что такое говорите?
    Ни самолет приличный купить, ни яхту... А ведь ещё аквадискотеку не достроили...
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