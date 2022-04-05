Нас ждет Болливуд вместо Голливуда : 9 новинок от индийского «Форреста Гампа» до фильмов-катастроф

Фото: Скриншот Youtube.com Поделиться Поделиться





Из отечественного проката ушли голливудские новинки, и российские прокатчики ищут, чем заполнить лакуны в графике релизов, на альтернативных кинорынках. «Фонтанка» изучила последние кинопремьеры Болливуда и нашла, что семейные саги о разлученных в детстве близнецах, которые бесперестанно поют и танцуют, уже не в моде. В этой подборке — 10 индийских киноновинок: от боевиков про спецназовцев и исторических блокбастеров о смелых революционерах до комедий про криминальных боссов.

«Четверг»

Жанр: Триллер



Дата выхода: уже в прокате

Режиссер: Бехзад Хамбата

Триллер — редкий жанр для в целом позитивного кино Болливуда. Индийская актриса и модель Ями Гаутам сыграла в «Четверге» роль воспитательницы престижного детского сада в Мумбаи. Неожиданно в один из обычных дней она берет группу детей в заложники. Через несколько часов здание оцеплено полицейскими и репортерами, к террористке привлечено внимание всей страны. Но, кажется, именно этого она и добивалась.

В фильме сыграла еще одна знаменитая индийская актриса Неха Дхупия, «Мисс Индия 2002». В начале съемок стало известно, что актриса в положении, но сценаристы картины вписали беременность персонажа в сюжет, что еще больше усилило драматичность фильма.



Фото: Скриншот Youtube.com Поделиться Поделиться





«Радхе Шьям»

Жанр: Мелодрама

Дата выхода: уже в прокате

Режиссер: Радхакришна Кумар

Это вторая полнометражная картина индийского режиссера с красивым именем Радхакришна Кумар. Действие в картине происходит в Европе 1970-х годов, где разворачивается романтическая история любви хироманта Викрама Адитья к веселой бунтарке и врачу Преране — с индийским размахом, зашкаливающими эмоциями, музыкой и, конечно, танцами. Но Викрам никогда не ошибается — и читает по ладони своей любимой, что ее ждет блестящее будущее, а вот у самого Викрана вообще отсутствует любовная линия, а значит они не могут быть вместе. Прерана попадает в больницу, ей ставят страшный диагноз, и только Викрана знает — судьба предначертала девушке долгую жизнь. Вот только без любимого она не имеет значения.



Автор: youtube.com/T-Series

«RRR»

Жанр: Биография, боевик

Дата выхода: уже в прокате

Режиссер: С.С. Раджамули

Рама Раджу и Бхама — знаменитые герои индийской революции, реально существовавшие люди. Правда, в жизни они никогда не встречались. Фильм «RRR» — это режиссерская фантазия на тему того, как сложилась бы дружба двух выдающихся людей со столь непохожей судьбой. Рама Раджа в молодости был исполнительным полицейским, живым свидетелем социальной несправедливости и гонений на индийцев. А Бхама — воспетый в фольклоре народный революционер, этакий вскормленный индийской землёй Маугли-Че Гевара, который в фильме дерётся голыми руками со львом. В картине этих людей объединяет борьба против британской тирании, и дружба делает их во сто крат сильнее.

По итогам марта лента вошла в тройку лидеров проката в Северной Америке. Ее премьерные сборы составили более 10 миллионов долларов.



Фото: Скриншот Youtube.com Поделиться Поделиться





«Баччан Пандей»

Жанр: Криминал, комедия

Дата выхода: уже в прокате

Режиссер: Фархад Самджи

Молодая кинематографистка (ее сыграла Крити Санон — индийская фотомодель и актриса) получает задание снять криминальный фильм. Она решает экранизировать биографию одного из самых страшных гангстеров Индии — Баччана Пандея (Акшай Кумар — звезда Болливуда, канадец индийского происхождения, актер, мастер боевых искусств и телеведущий). Вместе с подручным они почти вплотную подбираются к криминальному боссу, чтобы изучить фактуру для фильма, но тот их разоблачает. Кажется, гибель от рук безжалостных бандитов неминуема, но внезапно мафиози льстит, что про него хотят снять фильм. Он выдвигает условие, что сам будет сниматься в главной роли. Он не знает, что нравы в киномире покруче, чем в бандитских разборках.



Фото: Скриншот Youtube.com Поделиться Поделиться





«Взлётно-посадочная полоса 34»

Жанр: Триллер, детектив

Дата выхода: Апрель 2022

Режиссер: Аджай Девган

Фильм вдохновлен реальными событиями, произошедшими в августе 2015 года, когда самолет авиакомпании Jet Airways, следующий из Дохи в Коччи, столкнулся с трудностями при посадке из-за плохой видимости и нелетной погоды, и чудом избежал падения.

Главную роль харизматичного и самонадеянного пилота Викранта Кханны сыграл режиссер фильма и звезда Болливуда Аджай Девган. Он отправляется в опасный полет вместе с напарницей (Ракул Прит Сингх), и только благодаря его мастерству самолет не разбивается. Но не так все просто в чудесном спасении, за расследование берется самый опытный пилот компании (Амитабх Баччан) и находит нестыковки в показаниях.

Фото: Скриншот Youtube.com Поделиться Поделиться





«Майор»

Жанр: Боевик

Дата выхода: Май 2022 года

Режиссер: Саши Киран Тикка

Это история про супербрутальоного спецназовца, чью роль до голливудских запретов с успехом исполняли Джейсон Стэтем и Джерард Батлер. Главного героя, черноглазого накачанного красавца со стойкими моральными установками, сыграл Адиви Сеш — звезда индийских фильмов, а также успешный режиссер и сценарист (индийский фильм «Миг», где он сыграл главную роль и написал сценарий, завоевал в 2015 году множество международных наград).



Фильм «Майор» основан на реальных событиях и описывает, как в 2008 году майор Сандип Уникришнан спас заложников от пакистанских террористов в отеле Тадж Махал Палас в Мумбаи, и сам был убит в результате операции. В фильме много стрельбы и трюков, а также любовь к прекрасной женщине и трагический образ матери в народном сари.



Автор: youtube.com/Mahesh Babu

«Притхвирадж»

Жанр: Историческая драма

Дата выхода: Июнь 2022

Режиссер: Чандрапракаш Двиведи

«Притхвирадж» — исторический драматический боевик, основанный на эпической поэме Браджа Бхаша о царе индуистской династии, правивший большим царством на севере Индии во второй половине XII века. История любви Притхвираджа Чаухана и тайного бегства в 1175 году с Самьюктой, дочерью могущественного царя, стала сюжетом для множества старинных легенд. В индии Притхвирадж — герой эпоса, сказок, множества фильмов и сериалов. В новом фильме знаменитого царя сыграл болливудская звезда Акшай Кумар, а в главной женской роли дебютировала Мануши Чхиллар, «Мисс мира — 2017».



Автор: youtube.com/YRF

«Шамшера»



Жанр: Исторический боевик

Дата выхода: Июль 2022 года

Режиссер: Каран Мальхотра

События в фильме разворачиваются в XIX веке, когда Индия еще не обрела независимость, и рассказывают о борьбе племени дакойтов против тиранического правления Британии. В фильме сыграли звезды Болливуда: выходец из актерской династии Ранбин Капур, который сыграет в фильме сразу две роли — отца и сына одной семьи, а также Санджай Датт, исполнитель роли безжалостного убийцы. Начинающая звезда Ваани Капур для роли известной индийской артистки специально для фильма обучалась традиционный индийским танцам.



Автор: youtube.com/Anmol Malik Films

«Лаал Сингх Чадда»

Жанр: Комедия, драма

Дата выхода: Август 2022

Режиссер: Адвайт Чандан

Индийский римейк оскароносного фильма «Форрест Гамп» 1994 года с Томом Хэнксом в главной роли. Индийский сценарист Атул Кулкарни занимался адаптацией оригинального сценария «Форреста Гампа» почти два десятилетия. В фильме, как и в оригинале, показана жизнь аутичного человека, индуса по имени Лаала Сингха Чаддхи. События его жизни, тесно связанные с социально-экономическими потрясениями в стране, показаны через наивное восприятие героя. В общем, беги, Форрест, беги, только чалму не потеряй.



В главных ролях снялись Амир Кхан и Карина Капур, звезды комедии «Три идиота» (2009) — одного из самых кассовых в истории фильмов Болливуда.



Автор: youtube.com/Bollygrad Studioz

Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

