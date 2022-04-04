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    Медведев о высылке дипломатов: Впору повесить амбарные замки на западные посольства и рассматривать друг друга в оружейную оптику

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    Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов из целого ряда западных стран.

    «Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы — 40, утончённые французы — 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше? И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего. Просто дешёвое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал ещё 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику», — написал Медведев 4 апреля в своем телеграм-канале.

    Ранее Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Литва отозвала посла из Москвы, Латвия объявила «понижение» уровня дипотношений.

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    Комментарии (10)

    Милая +
    Резкий тон про "оружейную оптику" настораживает.
    Dmitry Antonov
    Как он был четыре года президентом России? Кто совсем ненормальный? Он или народ?
    Modest_5e4ce41f7533b
    Согласен, мы по старинке будем щуриться в оптику.
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