Медведев о высылке дипломатов: Впору повесить амбарные замки на западные посольства и рассматривать друг друга в оружейную оптику

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов из целого ряда западных стран.



«Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы — 40, утончённые французы — 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше? И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего. Просто дешёвое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал ещё 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику», — написал Медведев 4 апреля в своем телеграм-канале.

