«Несущественное изменение обстоятельств». Смольный объяснил, почему не откажется от договоров аренды, привязанных к долларам

«На данный момент комитет не вправе принять решение о внесении изменений в договора в части фиксации курса доллара США для расчета арендной платы», – пояснили в КИО.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что привязанные к валюте ставки аренды городского имущества могут перевести в рубли. Такое поручение касательно «Большого гостиного двора» дал губернатор Александр Беглов. Комитет по промышленной политике предложил заключить дополнительное соглашение о переходе к расчету арендной платы в рублях.
Помимо «Большого гостиного двора» ставку, привязанную к валюте, платят арендаторы еще пяти объектов, рассказали в КИО. Это гостиница «Астория» на Большой Морской улице (в долгосрочной аренде у Rocco Forte Hotels), «Ямской рынок» на ул. Марата (арендатор ООО «Компания Пётр I»), коммерческие помещения в доме по адресу Гончарная улица, д. 3, литера А, «Гостиный двор» в Кронштадте (проспект Ленина, д. 16, литера А) и Генеральное консульство Эстонии (Каменноостровский проспект, д. 21/14).
В их договорах величина условной единицы принимается равной стоимости в рублях одного доллара США по курсу Центрального банка РФ на первый рабочий день оплачиваемого периода. Но платит арендатор в рублях, подчеркнули в КИО.
Повышение курса иностранной валюты в РФ нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств, которые могут стать основанием для изменения или расторжения договора, сообщает комитет, ссылаясь на позиции Верховного суда РФ (определение от 13.09.2016 № 18-КГ16-102) и Конституционного суда РФ (определение от 26.05.2016 № 1019-О).
Если арендатор не согласен с размером платежа, он имеет право произвести за свой счет рыночную оценку арендной ставки. Но для этого придется согласовать с арендодателем техническое задание.
Подробнее о том, как петербургский бизнес борется за перевод ставок аренды в рубли, читайте в материале «Фонтанки».