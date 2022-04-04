«Несущественное изменение обстоятельств». Смольный объяснил, почему не откажется от договоров аренды, привязанных к долларам

«На данный момент комитет не вправе принять решение о внесении изменений в договора в части фиксации курса доллара США для расчета арендной платы», – пояснили в КИО.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что привязанные к валюте ставки аренды городского имущества могут перевести в рубли. Такое поручение касательно «Большого гостиного двора» дал губернатор Александр Беглов. Комитет по промышленной политике предложил заключить дополнительное соглашение о переходе к расчету арендной платы в рублях.



Помимо «Большого гостиного двора» ставку, привязанную к валюте, платят арендаторы еще пяти объектов, рассказали в КИО. Это гостиница «Астория» на Большой Морской улице (в долгосрочной аренде у Rocco Forte Hotels), «Ямской рынок» на ул. Марата (арендатор ООО «Компания Пётр I»), коммерческие помещения в доме по адресу Гончарная улица, д. 3, литера А, «Гостиный двор» в Кронштадте (проспект Ленина, д. 16, литера А) и Генеральное консульство Эстонии (Каменноостровский проспект, д. 21/14).

