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А теперь в рублях. Смольный может отказаться от расчетов с арендаторами в «недружественной валюте»

Правительство Петербурга рассматривает переход к расчету в рублях с арендаторами городской недвижимости.

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Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, среди тех, чья ставка по-прежнему привязана к валюте, оказалось АО «Большой Гостиный двор», оператор одноименного универмага.

После начала спецоперации на Украине российская валюта заметно ослабла: по курсу ЦБ 1 доллар сейчас стоит 95,7 рубля, что почти на 20% больше, чем до 24 февраля.

Губернатор Александр Беглов дал подчиненным поручение «о фиксировании курса доллара для расчета арендной платы» в рамках договора, заключенного между комитетом имущественных отношений и Большим Гостиным двором в 2000 году, следует из письма комитета по промышленной политике в адрес вице-губернатора Алексея Корабельникова от 4 марта (есть в распоряжении «Фонтанки»).

С предприятием могут заключить дополнительное соглашение о переходе к расчету арендной платы в рублях. По мнению КППИТ, это будет способствовать сохранению рабочих мест и стабилизации потребительского рынка в Петербурге «в период распространения новой коронавирусной инфекции и в условиях внешнего санкционного давления». Однако, по данным «Фонтанки», решение пока не принято.

«Фонтанка» направила запрос в КИО о количестве договоров с привязкой к иностранной валюте и готовности переводить их в рубли, но на момент публикации не получила информацию.

Вопрос об отказе договоров в «недружественной валюте» также обсуждался на прошлой неделе в рамках комиссии по промышленности Законодательного собрания. «Это бы надо прекратить», — отметила депутат Ирина Иванова, обращаясь к главе КППИТ Кириллу Соловейчику. По ее словам, владельцы коммерческих помещений, напротив, пытаются пересмотреть условия действующих рублевых договоров, индексировав их с учетом изменения курса.

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Комментарии (4)

Xodok1
А почему изначально аренда помещений государством была привязана к валюте? Кто наживался на этом?
Чёрт Опасный
То есть до этого Смольный брал иностранной валютой?)
Сусло
Камешками с бусами выгодней, курс стабильней
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