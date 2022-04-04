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    Россия снимает ограничения на сухопутной границе с Китаем

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    Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян и въезд иностранцев через сухопутную границу с Китаем. Об этом 4 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19.

    «Оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики», — сказано в сообщении.

    Как писала «Фонтанка», Китай также попал в список 52 «дружественных» стран, в отношении которых Россия снимает ограничения на авиасообщение.

    Примечательно, что смягчение коронавирусных ограничений происходит на фоне новой вспышки ковида в Китае. Так, еще в конце марта в Шанхае ввели локдаун из-за COVID-19. На наличие инфекции тестируют 26 млн жителей города.

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    Комментарии (4)

    Cashmare
    свои сопли кончились, надо бы освежить, ага
    AndrewBarsik
    В последние годы всё более явно раскрывается пророческий смысл слов Иосифа Бродского: "Эта местность мне знакома, как окраина Китая"
    264653831
    а разве еще есть с Китаем граница?
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