Россия снимает ограничения на сухопутной границе с Китаем

Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян и въезд иностранцев через сухопутную границу с Китаем. Об этом 4 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19.



«Оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики», — сказано в сообщении.



Как писала «Фонтанка», Китай также попал в список 52 «дружественных» стран, в отношении которых Россия снимает ограничения на авиасообщение.

