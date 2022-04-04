Россия снимает ограничения на сухопутной границе с Китаем

Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян и въезд иностранцев через сухопутную границу с Китаем. Об этом 4 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19.
«Оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики», — сказано в сообщении.
Как писала «Фонтанка», Китай также попал в список 52 «дружественных» стран, в отношении которых Россия снимает ограничения на авиасообщение.
Примечательно, что смягчение коронавирусных ограничений происходит на фоне новой вспышки ковида в Китае. Так, еще в конце марта в Шанхае ввели локдаун из-за COVID-19. На наличие инфекции тестируют 26 млн жителей города.