Россия снимает ограничения на авиасообщение с 52 «дружественными странами»

Россия с 9 апреля снимает ограничения на авиасообщение с 52 странами. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



Отменяются все ограничения, связанные с коронавирусом, которые распространялись на чартерные рейсы. «Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям», — подчеркнул Мишустин.



Среди стран, которые откроют для россиян, — Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие «дружественные государства», уточняется в сообщении правительства.

