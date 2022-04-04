    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    5 м/с, южн

    747мм

    65%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Россия снимает ограничения на авиасообщение с 52 «дружественными странами»

    16
    Печать

    Россия с 9 апреля снимает ограничения на авиасообщение с 52 странами. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Отменяются все ограничения, связанные с коронавирусом, которые распространялись на чартерные рейсы. «Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям», — подчеркнул Мишустин.

    Среди стран, которые откроют для россиян, — Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие «дружественные государства», уточняется в сообщении правительства.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (16)

    266752848
    52 страны? До пандемии столько не было даже с «недружественными»
    265843015
    На чем летать? А на чем простите сейчас летят люди на флайрадаре?
    Хватит уже чепуху писать про старые ведра)
    262531341
    Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний