В Шанхае объявили крупнейший локдаун за два года. Жители сметают продукты с полок магазинов

В финансовой столице Китая Шанхае начался новый локдаун: власти решили закрыть город на девять дней из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Карантин будет поделен на две фазы и станет наиболее масштабным с начала 2020 года в Ухане, когда инфекция на 76 дней заперла в своих домах 11 миллионов человек.

Как сообщает агентство Associated Press 28 марта, первый этап продлится с понедельника по пятницу: экономический район Пудун и близлежащие районы будут закрыты в связи с началом массового тестирования. Вторая стадия стартует в пятницу — закрытой окажется центральная часть Шанхая к западу от реки Хуанпу, которая разделяет город.



В это время горожане будут обязаны оставаться дома, все поставки будут оставлять на контрольно-пропускных пунктах, чтобы удостовериться, что они не контактировали с внешним миром. Офисы и предприятия, чья работа не является необходимой, также будут недоступны, а общественный транспорт временно перестанет ходить.

Отмечается, что уже на прошлой неделе многие общины в Шанхае ушли на локдаун, жилые комплексы заблокировали синими и желтыми пластиковыми барьерами, а местных жителей обязали пройти многочисленные тесты на коронавирус. Местный парк развлечений Диснейленд также закрыли для посещения, а Tesla приостановила производство на своем заводе в Шанхае.

В воскресенье также сообщалось о панической покупке продуктов питания, напитков и предметов домашнего обихода в магазинах.

Накануне, 27 марта, в Шанхае выявили еще 3 500 заразившихся, из них только у 50 человек были симптомы COVID-19. В Китае выявленные случаи с бессимптомным течением болезни не считаются подтвержденными случаями заболевания.

