«Неправильные энергетические завихрения». Екатерина Андреева назвала событие в истории, которое мешает развитию России

Революция 1917 года до сих пор мешает развитию современной России. Такое заявление в телеинтервью сделала ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева, которую в воскресенье, 3 апреля, цитирует издание «Подъём».



По её словам, во многом виноват произошедший после революции переход с юлианского календаря на григорианский. Андреева считает, что огромное количество людей лишилось после этого «своих истинных дат рождения».



«Это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор, как отголоски, мешают развитию страны. То, что у нас Новый год и Рождество в таком последовательном состоянии, это тоже неправильно», — заявила телеведущая.