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    «Неправильные энергетические завихрения». Екатерина Андреева назвала событие в истории, которое мешает развитию России

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    Революция 1917 года до сих пор мешает развитию современной России. Такое заявление в телеинтервью сделала ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева, которую в воскресенье, 3 апреля, цитирует издание «Подъём».

    По её словам, во многом виноват произошедший после революции переход с юлианского календаря на григорианский. Андреева считает, что огромное количество людей лишилось после этого «своих истинных дат рождения».

    «Это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор, как отголоски, мешают развитию страны. То, что у нас Новый год и Рождество в таком последовательном состоянии, это тоже неправильно», — заявила телеведущая.

    Также Андреева добавила, что ещё одной важной проблемой страны остаётся по-прежнему незахороненное тело Владимира Ленина.

    Напомним, ранее Екатерина Андреева внезапно призналась, что согласна с английским текстом, который во время демарша в эфире «Первого канала» продемонстрировала на плакате экс-редактор Марина Овсянникова. Одновременно с этим телеведущую, по её словам, заявление женщины покоробило.

    «Фонтанка» писала, что бывшая сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова получила две статьи по следам своей акции с пацифистским плакатом в прямом эфире.

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    Комментарии (55)

    Zet
    У нее вставная челюсть на столе,
    у нее в стакане спит стеклянный глаз,
    баба Катя ковыряется в земле,
    понимая в этом много лучше нас.
    А над ней в слоях воздушного стекла
    овощные плавают тела.
    Баба Катя, ты ль взойдешь туда,
    словно одинокая звезда?
    Нет, сказала баба Катя, я уже
    окопалась на последнем рубеже,
    у меня ли не лежит на страх врагам
    под подушкой ворошиловский наган!
    Выйдет зверь из моря, грозен и красив,
    содрогнется весь перовский жилмассив,
    над промзоной третий ангел вострубит,
    только ваша баба Катя устоит
    на развалинах, в рванине, босиком,
    угрожая зверю черным кулаком.

    Для того ли меня мама родила,
    чтобы я под зверя лютого легла?

    Эй, товарищи покойники, за мной —
    в чине ангельском и крылья за спиной!
    Подведите мне горячего коня,
    охладите кислым яблоком меня,
    поднесите мне зеленого вина,
    подтяните мне тугие стремена!
    Эх, не выдай, черный ворон, красный стяг,
    мы еще у зверя спляшем на костях!
    Эд Хэммет
    А лечится ли это? Желательно заключение опытного психиатра.
    azul
    Им что - доставили груз из Аргентины? У одного лишняя хромосома, у другой календарь 1917 года, все кругом виноваты, только не они.
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