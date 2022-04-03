«Неправильные энергетические завихрения». Екатерина Андреева назвала событие в истории, которое мешает развитию России

Революция 1917 года до сих пор мешает развитию современной России. Такое заявление в телеинтервью сделала ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева, которую в воскресенье, 3 апреля, цитирует издание «Подъём».
По её словам, во многом виноват произошедший после революции переход с юлианского календаря на григорианский. Андреева считает, что огромное количество людей лишилось после этого «своих истинных дат рождения».
«Это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор, как отголоски, мешают развитию страны. То, что у нас Новый год и Рождество в таком последовательном состоянии, это тоже неправильно», — заявила телеведущая.
Также Андреева добавила, что ещё одной важной проблемой страны остаётся по-прежнему незахороненное тело Владимира Ленина.
Напомним, ранее Екатерина Андреева внезапно призналась, что согласна с английским текстом, который во время демарша в эфире «Первого канала» продемонстрировала на плакате экс-редактор Марина Овсянникова. Одновременно с этим телеведущую, по её словам, заявление женщины покоробило.
«Фонтанка» писала, что бывшая сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова получила две статьи по следам своей акции с пацифистским плакатом в прямом эфире.