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    Борис Джонсон: Великобритания усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Киеву

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    Власти Великобритании намерены усилить санкции против России и увеличить военную поддержку, которая оказывается Киеву. Об этом говорится в заявлении главы британского правительства Бориса Джонсона, распространенном в воскресенье, 3 апреля, его канцелярией.

    «Мы расширяем наши санкции, увеличиваем военную поддержку [Украине] и пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь людям на местах», — отметил Борис Джонсон (цитата по ТАСС).

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцам мешает искать конструктив с Россией «лишняя хромосома, то ли еще что-то». Также представитель Кремля признался, что удивлен введенными санкциями в отношении его детей.

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    Комментарии (72)

    belovalex
    Пусть срочно на саммит ЕС вызывают Дэвида Копперфильда
    Антител
    БОГ В ПОМОЩЬ!
    sektor7
    Давай Борис! Жги!!
    Борислав на царство (с) 😂
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