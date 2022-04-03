Борис Джонсон: Великобритания усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Киеву

Власти Великобритании намерены усилить санкции против России и увеличить военную поддержку, которая оказывается Киеву. Об этом говорится в заявлении главы британского правительства Бориса Джонсона, распространенном в воскресенье, 3 апреля, его канцелярией.



«Мы расширяем наши санкции, увеличиваем военную поддержку [Украине] и пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь людям на местах», — отметил Борис Джонсон (цитата по ТАСС).



Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцам мешает искать конструктив с Россией «лишняя хромосома, то ли еще что-то». Также представитель Кремля признался, что удивлен введенными санкциями в отношении его детей.

