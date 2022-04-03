    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, сев

    753мм

    82%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    «Честно говоря, я удивился». Песков прокомментировал санкции против своих детей

    44
    Печать

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что был удивлен введением западными странами санкций в отношении его детей.

    «Ну, честно говоря, я удивился, особенно я удивился из-за детей. Дети удивились еще больше меня. Но, с другой стороны, это, наверное, было лучшее подтверждение моим рассказам о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении нашей страны. Они вдруг поняли, что все, что я им рассказывал, это правда», — сообщил Песков 3 апреля в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

    Представитель Кремля также отметил, что молодое поколение в России растет «такими космополитами, людьми мира». «И когда им рассказываешь, что, «наверное, вот это не совсем совместимо с нашими традициями и обычаями», а «это никак не укладывается в наш генетический код», они не всегда это понимают», — пояснил Песков.

    Напомним, ранее дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова выразила недоумение из-за санкций, которые ввели в отношении нее.

    Сам Песков позже заявил, что европейцам мешает искать конструктив с Россией «лишняя хромосома, то ли еще что-то».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (44)

    274568973
    просто черезчур нашевелил усами.
    michailPotapov
    в Отставку пора господину Пескову
    муматор
    удивился? Он не понимает причинно-следственной связи? И как его на работе держат тогда?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний