«Честно говоря, я удивился». Песков прокомментировал санкции против своих детей

«Ну, честно говоря, я удивился, особенно я удивился из-за детей. Дети удивились еще больше меня. Но, с другой стороны, это, наверное, было лучшее подтверждение моим рассказам о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении нашей страны. Они вдруг поняли, что все, что я им рассказывал, это правда», — сообщил Песков 3 апреля в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что был удивлен введением западными странами санкций в отношении его детей.

Представитель Кремля также отметил, что молодое поколение в России растет «такими космополитами, людьми мира». «И когда им рассказываешь, что, «наверное, вот это не совсем совместимо с нашими традициями и обычаями», а «это никак не укладывается в наш генетический код», они не всегда это понимают», — пояснил Песков.



Напомним, ранее дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова выразила недоумение из-за санкций, которые ввели в отношении нее.



Сам Песков позже заявил, что европейцам мешает искать конструктив с Россией «лишняя хромосома, то ли еще что-то».

