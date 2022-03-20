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Дочь Пескова о санкциях: Я расстроена, потому что хочу путешествовать

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Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова выразила недоумение из-за санкций, которые ввели в отношении нее. В интервью изданию Business Insider 20 марта она заявила, что не имеет никакого отношения к военной спецоперации на Украине.

«Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хочу путешествовать, и я люблю разные культуры», — заявила Пескова.

В то же время Елизавета добавила, что санкции никак не скажутся на ней в финансовом плане.

Ранее власти Австралии и Японии ввели новые антироссийские санкции, касающиеся как юридических, так и физических лиц. В списках Дерипаска, Вексельберг, Захарова.

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Комментарии (54)

260870021
В России культ путешествий, отдельная субкультура тех, кто не умеет занять своё время и получить впечатления по-другому.
Mazzzz
Где она была 8 лет ?
allyouneedislove
Слепаков с Лепсом как-то уже спели совместную песню про таких барышень: "очень красивая, но очень тупая", "только для одного подходит твоя голова... и главный плюс, что в этот момент твоя голова, не в состоянии произносить тупые слова" =)
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