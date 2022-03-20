Дочь Пескова о санкциях: Я расстроена, потому что хочу путешествовать

Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова выразила недоумение из-за санкций, которые ввели в отношении нее. В интервью изданию Business Insider 20 марта она заявила, что не имеет никакого отношения к военной спецоперации на Украине.



«Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хочу путешествовать, и я люблю разные культуры», — заявила Пескова.

