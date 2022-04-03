«Лишняя хромосома, то ли еще что-то». Песков объяснил, что мешает европейцам искать конструктив с Россией

«У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, почему в отношениях России и ЕС в последние годы побеждал не конструктив, а «шелуха» и демонизированный, вылепленный европейскими политиками образ Москвы ( цитата по ТАСС).

Европейцы обладают особым «геном», который мешает им строить конструктивные отношения с Россией. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал 3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время, по мнению Пескова, «можно и в этих условиях все равно друг к другу привыкнуть».

«Фонтанка» также писала о заявлении представителя Кремля, что РФ не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ.

