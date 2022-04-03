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    «Лишняя хромосома, то ли еще что-то». Песков объяснил, что мешает европейцам искать конструктив с Россией

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    Европейцы обладают особым «геном», который мешает им строить конструктивные отношения с Россией. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал 3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, почему в отношениях России и ЕС в последние годы побеждал не конструктив, а «шелуха» и демонизированный, вылепленный европейскими политиками образ Москвы (цитата по ТАСС).

    В то же время, по мнению Пескова, «можно и в этих условиях все равно друг к другу привыкнуть».

    «Фонтанка» также писала о заявлении представителя Кремля, что РФ не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ.

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    Комментарии (16)

    McGillavry
    А может проблема не в европейцах?
    any_5e4cfc41eb9fb
    Алло, дорогой, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее. — Один??? Да их тут тысячи!
    274488045
    Стоит поискать ролики в Ютубе, "кто не скачет - тот ..." и попросить европейцев запретить такие митинги, где желают другим народам нездоровья.
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